بعد كشف طارق شوقي للخطة المستقبلية.. نواب: حققنا نجاحات في ملف تطوير التعليم.. ومطالب بحل مشكلة ضعف سرعة الإنترنت بالمحافظات الحدودية

عمر وطني: الدولة حققت نجاحا كبيرا في تطوير منظومة التعليم والفترة المقبلة ستشهد المزيد

سامي كامل: ضعف شبكة الإنترنت يهدد نجاح خطة وزير التعليم بالمحافظات الحدودية

عبلة الألفي: حققنا إنجازات هائلة في ملف التعليم.. وخطة شوقي محكمة ولابد من دعمه ا

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل الخطة المستقبلية المقرر أن تنفيذها وزارة التربية والتعليم خلال الخمس سنوات القادمة.

‏وقال وزير التربية والتعليم، في تقرير رسمي، إنه سيتم العمل على صقل وجدان ‏الطالب وفقا لميول واتجاهات وتنمية قيم التعاون والخير والجمال والسمو بالروح الإنسانية وتنمية معارف الطلاب ومهاراتهم وقدراتهم والكشف عن مواهبهم.

كما أكد تقرير وزير التعليم ‏أنه سيتم الاستمرار في تطوير مناهج التعليم الفني حسب منهجية الجدارات ليكتمل التطبيق في مدارس التعليم الفني والمزدوج مع بداية العام الدراسي 2024/ 2025

وفي هذا الصدد، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب في تصريحات خاص لـ "صدى البلد"، أن وزارة التربية والتعليم حققت نجاحات عديدة خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى ضرورة العمل على دعم الوزارة في خطتها خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، ثمن النائب عمرو وطنى، عضو مجلس النواب، جهود الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تطوير التعليم من خلال الكشف عن تفاصيل الخطة المستقبلية المقرر خلال الخمس سنوات القادمة، قائلًا:"نحن نشهد منذ تولى الدكتور طارق شوقي الوزارة تطور ملحوظ في منظومة التعليم".

وأوضح "وطنى"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الدولة وضعت خطة مستقبلية تعمل من خلالها على زيادة خبرات الطالب المصرى وصقل مهاراته واكتشاف مواهبه، لافتًا إلى أن منظومة التعليم الإلكتروني التي نفذها الدكتور طارق شوقي على طلاب الثانوية العامة تؤكد ذلك.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة أيضًا اتجهت في تطويرها لمنظومة التعليم بالاهتمام بالتعليم الفني من خلال زيادة المدارس المخصصة له وتعديل المواد الدراسية، منوهًا إلى أن المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة تحتاج إلى خبرات فنية أكثر من إدراية مما يؤكد ضرورة الاهتمام بهذا الجانب.

وتابع: "نحن نشهد انفراجه في جميع المجالات ليس التعليم فقط بل في مجال الصناعة والاستثمار، فنحن في انتظار جني المزيد من تطوير هذه المجالات".

بدوره، قال النائب سامي كامل، عضو مجلس النواب، إن الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور طارق شوقي، وضعت خطة لتطوير المنظومة التعليمية والتي اعتمدت بشكل شبه كلي على شبكة الإنترنت وبعض المهارات التكنولوجية، مشيرا إلى أنه لم يلمس هذا التطور في المحافظات الحدودية التي تعاني من ضعف الشبكات وبالتالي ضعف الإنترنت علاوة على عدم وجود وعي كاف بكيفية استخدام الإنترنت.

وأوضح "كامل"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه المشكلة تهدد خطة الوزارة في تطوير المنظومة خلال الفترة المقبلة، قائلا: "بعد لما الدراسة وقفت واتحولت لأونلاين الطلبة لاقت صعوبة بسبب ضعف الشبكة وهنا بدأوا يتجهوا للكتاب المدرسي ودا ميدلهمش الحصيلة التعليمية الكاملة لأن هو عبارة عن نظري فقط".

وأضاف عضو مجلس النواب: "لو محلناش المشكلة دي هيبقى عندنا فجوة بين الطلاب في المحافظات الحدودية والطلاب في المحافظات الحضرية زي القاهرة والجيزة وغيرها"، مؤكدا أنه سيعمل على إيصال هذه المشكلة لوزير التعليم خاصة وأنه نائب عن دائرة شمال سيناء، خاصة أن الجميع يأمل أن تنجح خطة تطوير منظومة التعليم خلال الفترة المقبلة.

من جانبها، أشادت النائبة عبلة الألفي، عضو مجلس النواب، بتفاصيل الخطة المستقبلية المقرر أن تنفيذها وزارة التربية والتعليم خلال الخمس سنوات القادم والتي أعلن عنها الدكتور طارق شوقي، قائلة: "حققنا إنجازات هائلة في ملف التعليم وخطة الدكتور طارق شوقي محكمة وحققت المرغوب منها خلال الفترة الماضية، ولا بد أن نعمل على دعمه لتحقيق ما تبقى منها".

وأوضحت "الألفي"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الفترة الماضية شهدت تطويرا كبيرا في منظومة التعليم خاصة في ظل إدخال بعض التطورات التكنولوجية على المنظومة والتي من شأنها أن تعمل على رفع كفاءة التعليم، لافتة إلى أن الرئيس السيسي يوجه دائما بتطوير التعليم باعتباره ركيزة أساسية في المجتمع.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الفترة المقبلة ستشهد تطورات في مختلف المجلات علاوة على صدور عدد من القوانين التي سيناقشها المجلس خلال دور الانعقاد القادمة.