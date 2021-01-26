سعر صرف اليورو في البنوك اليوم

‏يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف "اليورو" خلال مستهل التعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 26 يناير 2021، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في "البنك المركزي المصري - البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك كريدي أجريكول - بنك التعمير والإسكان".





البنك المركزي المصري

19.0409 جنيه للشراء، وسعر 19.2035جنيه للبيع

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‏البنك الأهلي المصري

18.9862 جنيه للشراء، وسعر 19.1421 جنيه للبيع.





بنك مصر

18.9924 جنيه للشراء، مقابل 19.1421 جنيه للبيع.





بنك كريدي أجريكول

19.0449 جنيه للشراء، مقابل 19.2248 جنيه للبيع.





بنك التعمير والإسكان