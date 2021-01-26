نشرة الصحة والمرأة.. لقاح موديرنا فعال ضد السلالات المتحورة لفيروس كورونا.. وفوائد مذهلة لماسك الجزر والأفوكادو للبشرة
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:00 م
فيروس كورونا
نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرزها خلال التقرير التالي..
تعاني بعض الفتيات من مشكلة حب الشباب والبقع الداكنة بالوجه، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب أبرزها البشرة الدهنية، لذلك نقدم لك ماسك الجزر والأفوكادو للمساعدة في حل هذه المشكلة حيث له العديد من الفوائد.
أعلنت شركة موديرنا الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية في بيان لها اليوم، الثلاثاء، أن لقاح موديرنا الذي تقوم بإنتاجه فعّال ضد السلالة المتحورة من فيروس كورونا في بريطانيا وجنوب أفريقيا.
وصل فيروس كورونا
إلى مستوى وبائي حول العالم، حيث يمكن ان يؤثر على نظام القلب والأوعية الدموية، كما يمكن أن يسبب الالتهاب الرئوي الفيروسي مع مظاهر ومضاعفات خارج الرئة.
شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها بـ ستوري جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة مختلفة وجذابة تخطف الأنظار.