نشرة الصحة والمرأة.. لقاح موديرنا فعال ضد السلالات المتحورة لفيروس كورونا.. وفوائد مذهلة لماسك الجزر والأفوكادو للبشرة

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرزها خلال التقرير التالي..

تعاني بعض الفتيات من مشكلة حب الشباب والبقع الداكنة بالوجه، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب أبرزها البشرة الدهنية، لذلك نقدم لك ماسك الجزر والأفوكادو للمساعدة في حل هذه المشكلة حيث له العديد من الفوائد.