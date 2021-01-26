ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد الإغلاق العام.. قرار لبناني جديد بشأن العمل

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:24 ص
لبنان
لبنان
Advertisements
محمود نوفل
أعلن ديوان المجلس الدستوري اللبناني عن  اقتصار العمل طيلة فترة الإغلاق داخل البلاد على أيام الثلاثاء والخميس ، من التاسعة صباحا حتى الثانية من بعد الظهر. 

وفيما يتعلق بالنواب والوزراء وموظفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذكر المجلس الدستوري اللبناني في قراره انه يتقبل خلال تلك الفترة  تصاريح النواب والوزراء وموظفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي على أن يؤمن الدوام، موظفان اثنان مع رئيس المجلس وفقا لجدول مناوبة منظم في هذا الخصوص.

كما نص القرار علي ان  يًقفل المجلس في باقي أيام الاغلاق، حيث تجتمع الهيئة العامة أو مكتب المجلس خلال الفترة المذكورة في أي يوم إذا دعت الحاجة.

وكانت  مصادر طبية في لبنان،  قد حذرت من خروج الوضع عن السيطرة بشأن زيادة الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" بسبب عدم إتباع المواطنين لإجراءات الإغلاق الشامل.

وأكدت المصادر الطبية لصحيفة "السياسة الكويتية"، خطورة الانفلات المتزايد في بعض المناطق من الإغلاق الشامل،وانعكاساته على زيادة حالات المصابين بوباء "كورونا" في المناطق اللبنانية، والتي لا زالت تسجل أرقامًا قياسية لا تدعو للاطمئنان.

وأشارت إلى أنه من المطلوب من الأجهزة الأمنية تشديد منع المواطنين من أي عدم إتباع كما ظهر في بعض المناطق، لأن أي تساهل في الأمر سيكون كارثيا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إعلامي لبناني يستنكر تصريحات نصر الله بشأن ولي العهد السعودي

وضع كارثي في لبنان بسبب إصابات كورونا.. ومسئول: أصبحنا مثل السيناريو الإيطالي

لبنان نحو إقفال تام لـ 3 أسابيع باستثناء هذه القطاعات

استثناء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الإغلاق العام فى لبنان

15 حالة كورونا تصل لبنان على متن رحلات طيران

الأمن اللبناني يحذر المواطنين من التوجه إلى المناطق الجبلية خلال فترة الإغلاق

ترشيحاتنا

انتبه.. حالات تمنح الحق لشركة الكهرباء برفع العداد عن المشترك.. تعرف عليها

نشرة أخبار العالم.. تصريحات خطيرة من الصحة العالمية.. تنبيه عاجل من الأرصاد السعودية.. بايدن يصدم الجميع

شاهد تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي اليوم

بسبب الـ"أوفر برايس».. أسعار تويوتا كورولا ترتفع في السوق المصرية

أسوأ ضررا.. أمراض غريبة تصيب المتعافين من كورونا

كيلو البط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرهما التريند.. 10 صور رومانسية لـ هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

بعد ضبطه متلبسًا بالسرقة.. مراهق يعتدي على حراس أمن مركز تسوق في تشيلي

فيديو على تيك توك يساعد في إنقاذ سيدة من السرقة والاختطاف.. ما القصة؟