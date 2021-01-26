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توك شو

محلل سياسى: مصر بذلت مجهودات كبيرة لإنهاء ملف المصالحة الفلسطينية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:34 ص
محلل سياسى
محلل سياسى
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ريهام فيكتور
قال الدكتور جهاد زهير ديب، الكاتب والمحلل السياسي، إن مصر دائما هى صاحبة الفضل فى اتجاه القضية الفلسطينية، منوهًا إلى أن مصر صاحبه الأيادى البيضاء على تلك القضية.

وأضاف جهاد زهير، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن كل ما يتعلق بقضية المصالحة الوطنية الفلسطينية مصر لها يد فيه.

وأشار إلى أننا ندرك جيدا حجم القضية الفلسطينية، والأوضاع التى عليها القضية الآن، خاصة بعد الانقلاب الذى جرى بقطاع غزة عام 2007 .

وتابع أن جولات الحوار استمرت لفترات طويلة، وكان لمصر النصيب الأكبر باعتبارها الراعى لملف المصالحة العربية.

وأكد أنه فى كل مرة كنا نصل فيه إلى اتفاق كان يتم العودة عنه نتيجة بعض التدخلات الإقليمية، وخاصة من قبل حركة حماس.
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