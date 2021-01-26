محافظ الجيزة يعتمد ترقية 14874 معلما وأخصائيا

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حركة ترقيات ١٤٨٧٤ معلمًا وأخصائيا من أعضاء هيئة التعليم بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، والذين استوفوا البرامج التدريبية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى.









جاء ذلك بناءً على القرار الصادر برقم "٢١٠" لسنة ٢٠٢١، والذي ينص على أنه اعتبارا من ١ يناير ٢٠٢٠ يتم ترقية ١٤٨٧٤ من أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين، والأخصائيين النفسيين، وأخصائيي التكنولوجيا، وأخصائيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، وذلك من الذين منحوا شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظائف الأعى.









كما أصدر المحافظ قرارا رقم "٢٠٥" لسنة ٢٠٢١، والذي ينص على أنه اعتبارا من ١ يناير ٢٠٢٠ يتم نقل ٥٢ من شاغلي وظائف المجموعة النوعية التخصصية والمجموعة الفنية للتعليم على اختلاف درجاتهم المالية من العاملين القائمين بالتدريس أو بالتوجيه، والأخصائيين الاجتماعيين، والأخصائيين النفسيين، وأخصائيي التكنولوجيا، وأخصائيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات ومن كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمدرية التعليمية التابع لها، والذين استوفوا متطلبات التنمية المهنية المقررة إلى وظائف المعلمين أو ما يعادلها، وذلك بعد التحقق من استيفائهم باقي اشتراطات شغل الوظائف المنقولين إليها.









وأكد محافظ الجيزة أن القرارات جاءت وفقا لقرار وزير التربية والتعليم بشأن منح شهادة الصلاحية اللازمة لترقية أو نقل أعضاء هيئة التعليم من الذين استوفوا البرامج التدريبية اللازمة للترقية للوظيفة الأعلى ومن توفرت فيهم شروط شغل وظائف المعلمين.







