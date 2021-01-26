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اقتصاد

رئيس جهاز دمياط الجديدة: تنفيذ 17 قرار غلق وتشميع ورفع عدادات كهرباء ومياه عن المخالفين بالمدينة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:02 ص
جانب من أعمال الإزالة
جانب من أعمال الإزالة
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آمنة عبدالعظيم
صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بأنه تم تنظيم حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات وغلق وتشميع  مراكز الدروس الخصوصية والبدرومات المخالفة بالأحياء الثالث والرابع والخامس بمدينة دمياط الجديدة.

وجاء ذلك بالتنسيق بين إدارتي التنمية والأمن بالجهاز وشرطة التعمير.

وأشار المهندس محمد رجب،إلى أن الحملة أسفرت عن تنفيذ (١٧) قرار غلق وتشميع، وفصل عدادات الكهرباء والمياه عن المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة لهم.

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وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحملة أسفرت أيضًا عن رفع الإشغالات والمخالفات الموجودة أمام المحال بأماكن متفرقة بالمدينة، حيث تم  رفع جميع الإشغالات والتعديات والمقامة من أصحاب المحال التجارية على الجزر والمسطحات الخضراء،  بالإضافة إلى إزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة، من  فاترينات بيع السلع، وضبط عدد من مكبرات الصوت من الباعة الجائلين.

وأكد رئيس الجهاز استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يوميًا، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.
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