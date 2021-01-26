لمتابعة مستوى النظافة في الشوارع ورفع الإشغالات.. محافظ القليوبية يتفقد شوارع شبرا الخيمة.. صور

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة مفاجئة تفقد خلالها شوارع مدينة شبرا الخيمة بحي شرق وغرب شبرا الخيمة للاطمئنان ومتابعة مستوى النظافة في الشوارع ورفع الإشغالات.







وقال المحافظ إن المحطة الوسيطة بالقطاوي بحي شرق شبرا مقامة على مساحة 2 فدان بطاقة إستيعابية 2000 طن في اليوم، وذلك بتكلفة إجماليه 25 مليون جنيه ، وتخدم حي شرق وحي غرب شبرا الخيمة.



كما تابع المحافظ أعمال رفع تراكمات القمامة على ترعة الشرقاوية بمنطقة ميت نما ومنطي، وشارع مسجد الرحمة وأرض الجنينة بحي غرب شبرا الخيمة.



وناشد المحافظ المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في الالتزام بالقانون وعدم إلقاء القمامة مرة أخرى لتحقيق الانضباط في الشارع ولإيجاد السيولة المرورية، وحفاظًا على الوجه الحضاري والجمالي للمدينة.



جاء ذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ و اللواء مجدي العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة.

وكان محافظ القليوبية قد قام بتوزيع الورود على أفراد الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لعيد الشرطة.

وأكد الهجان على أن رجال الشرطة يضحون بأنفسهم من أجل الزود عن الوطن والدفاع عنه بدمائهم وأرواحهم ، من أجل إعلاء القانون.



وناشد المحافظ المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في الالتزام بالقانون وعدم إلقاء القمامة مرة أخرى لتحقيق الانضباط في الشارع ولإيجاد السيولة المرورية، وحفاظًا على الوجه الحضاري والجمالي للمدينة.وأكد الهجان على أن رجال الشرطة يضحون بأنفسهم من أجل الزود عن الوطن والدفاع عنه بدمائهم وأرواحهم ، من أجل إعلاء القانون.

وكان محافظ القليوبية قد قدم التهنئة للواء فخر الدين العربي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية وقام المحافظ بوضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول بمبنى قوات الأمن مقدما التهنئة القلبية للقادة والضباط والصف والجنود بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.





وقدم المحافظ درع المحافظة لمدير أمن القليوبية تقديرا له على جهوده و للتهنئة بعيد الشرطة.





من ناحية اخرى قام محافظ القليوبيه بجولة تفقدية مفاجئة لمتابعة اعمال النظافة ورفع الاشغالات بشوارع حى شرق شبرا الخيمة والتي تتسبب في عرقلة الحركة المرور، وتشويه المظهر الحضاري للمدينة.



واستهل المحافظ جولته بتفقد المحطة الوسيطة بالقطاوي بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمحطة، والتأكيد على الالتزام بنقل التراكمات منها أولًا بأول، للتخلص الآمن منها وذلك في إطار الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كافة التراكمات والمخلفات الصلبة، والحرص على سلامة وصحة المواطن.