أخبار السعودية اليوم: إدانات عربية ودولية واسعة لباليستي الحوثي على الرياض.. أكوا باور تطور 3 مشاريع طاقة في أوزبكستان.. وتشديدات على الإجراءات الاحترازية وعدم التجمعات

"أكوا باور" السعودية تطور 3 مشاريع طاقة في أوزبكستان

إدانات عربية ودولية واسعة لباليستي الحوثي على الرياض

السعودية تشدد على التزام الإجراءات الاحترازية وعدم التجمعات









في وقت تعتزم شركة "أكوا باور" السعودية تطوير ثلاثة مشاريع طاقة تقليدية ومتجددة كبرى بقدرة إنتاجية تصل إلى 2500 ميجاواط في أوزبكستان، يواصل الطرفان السعودي والأوزبكي المضي قدمًا في الاتفاقيات الموقعة التي من شأنها تعزيز خطة التحول الطموحة لقطاع الطاقة، ودعم قدرات وإمكانات الطاقة المتجددة في أوزبكستان.





وأقيم حفل وضع حجر الأساس لـ«محطة سيرداريا» لتوليد الطاقة بدورة الغاز المركبة بقدرة 1500 ميجاواط، إلى جانب توقيع اتفاقيتي شراء الطاقة واتفاقيتين استثماريتين لمشروع محطتي طاقة رياح بقدرة إنتاجية تصل إلى ألف ميجاواط في منطقتي بخارى ونافوي، وذلك بحضور ساردور أومورزاكوف، نائب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي، وعليشر سلطانوف، وزير الطاقة الأوزبكي، والوفد السعودي برئاسة المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، والدكتور هشام السويلم، السفير السعودي لدى أوزبكستان.





وبموجب الاتفاقيات الموقعة، ستقوم أكوا باور بتنفيذ وإنشاء وتسليم المشاريع الثلاثة من خلال توظيف معرفتها وخبراتها الفنية المتخصصة المعمقة، للإسهام بشكل مباشر في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في أوزبكستان، والمتوقع بلوغه 110 مليارات كيلوواط في الساعة بحلول العام 2030، حيث تتماشى مساهمة «أكوا باور» في هذه المشاريع مع الخطة الوطنية التي تتنباها حكومة أوزبكستان بهدف زيادة كفاءة الطاقة، وإدخال أحدث التقنيات التي تساعد على توفير الطاقة، إلى جانب تطوير وتنفيذ مشاريع لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة، وذلك في إطار الإصلاحات التي شرعت الحكومة الأوزبكية مؤخرًا في تنفيذها بقطاع الطاقة.





من جهته، أكد المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، أن السعودية تحرص على تعزيز العلاقات مع أوزبكستان، بدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، بين البلدين، ليرقى إلى مستوى يعكس عمق ومتانة الروابط القوية التي تجمعهما، حكومة وشعبًا، مبينًا أن المملكة حريصة كل الحرص على مساندة أوزبكستان في كل ما تقوم به من إصلاحات ومشروعات وخطط تنموية، من شأنها تحقيق النمو والازدهار والرفاهية للشعب الأوزبكي.





وقال المهندس الفالح إن «المشروعات التي تقدر قيمتها الاستثمارية الإجمالية بنحو 2.5 مليار دولار، ستسهم بشكل مباشرٍ، في نمو قدرات توليد الطاقة في أوزبكستان، لمواكبة الطلب المتزايد، الذي يُتوقّع أن يصل إلى 18 جيجا واط في الساعة بحلول عام 2030».





وبين أن السعودية تتمتع بتاريخ طويل وبمكانة عالمية في مجال الطاقة، مفيدًا بأن الطاقة المتجددة في المملكة تحظى ببرامج طموحة لتطويرها واستغلالها وينتظرها مستقبلٌ واعدٌ، خصوصا في ظل وجود موارد غنية بالطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، لا سيما مع امتلاك بلاده خبرات، وتقنيات منافسة في مجالات قطاع الطاقة المتجددة ضمن مزيج طاقتها الوطني، حيث تستهدف أن يعتمد إنتاج الكهرباء فيها، بحلول عام 2030 على الطاقة المتجددة بنسبة 50 في المائة، فيما ستعتمد النسبة الباقية في الإنتاج على الغاز.





وقوبل إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران صاروخًا باليستيًا باتجاه العاصمة السعودية الرياض السبت الماضي بإدانات عربية ودولية واسعة.





وفي بيان مشترك أمس، الاثنين، أدانت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا الهجوم الإرهابي الحوثي، فيما قال الاتحاد الأوروبي، إن محاولات الهجوم على الرياض غير مقبولة ويجب أن تتوقف.





وأعربت الإمارات والكويت وقطر ومصر والأردن في بيانات عن استنكارها للمحاولة الحوثية واعتبرتها عملًا خطيرًا ضد المدنيين ومنافيًا لكل الأعراف والقوانين الدولية، كما أكدت تضامنها مع المملكة ووقوفها إلى جانبها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.





من جانبه، قال الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إن هذا الاعتداء الإرهابي، لا يستهدف أمن السعودية فحسب، وإنما أمن منطقة الخليج واستقرارها. كذلك أدان الدكتور يوسف العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، المحاولة الحوثية وأشاد بيقظة وكفاءة تحالف قوات دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره.





إلى ذلك، دعت الحكومة اليمنية، أمس، دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ قرارات تصنّف الجماعة الحوثية المدعومة من إيران على لوائح الإرهاب، على غرار القرار الذي اتخذته واشنطن، فيما أعلن رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك عن زيارة مرتقبة لسفراء الاتحاد الأوروبي إلى العاصمة المؤقتة عدن، في رسالة دعم بعد الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار المدينة وسقوط عشرات القتلى والجرحى.





وحذرت وزارة الصحة في السعودية من التراخي في الالتزام بالاحترازات الوقائية من فيروس «كورونا» المستجد، مشددة على أهمية الالتزام بلبس الكمامات الواقية والتباعد الاجتماعي، وتجنب تجاوز العدد المسموح به في التجمعات.





وقالت وزارة الصحة في تغريدة لها على «تويتر»، إنها رصدت «زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا على مدى أسبوعين سببها الرئيسي التجمعات، وعدم الالتزام بالاحترازات الصحية وعدم ارتداء الكمامة».





وأهابت وزارة الصحة بالجميع أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية؛ مشددة على أن «التراخي في ذلك مخالفة للنظام وخطر على صحة المجتمع».





من جهته، أكد متحدث الصحة أهمية رفع اليقظة والالتزام بالإجراءات الاحترازية من أفراد المجتمع، بعد أن حققت الجهات المعنية تقدمًا ملحوظًا في السيطرة على انتشار الفيروس ويجب المحافظة عليها.





وحرصًا على تنفيذ الخطة الاحترازية وضمان منع انتشار الفيروس، وفرت وزارة الصحة الجرعة الثانية للأفراد الذين تلقوا الجرعة الأولى على الرغم من إعلان الشركة المصنعة للقاح تأخرها عن توزيع دفعات جديدة، ومن المنتظر أن تنهي الدفعة الثانية من المواطنين والمقيمين جرعتهم الثانية اليوم وغدًا.





وأفاد متحدث الصحة بأن الذين تلقوا لقاح «كورونا» بلغ عددهم حتى الآن 391643 جرعة معطاة، ولا يزال إعطاء اللقاح مستمرًا حتى الآن، وسط تأكيدات بأن اللقاح هو المفتاح والسلاح القوي الذي سيجعل الجميع في أمن صحي.





وكانت إحصاءات يوم أمس حول الجائحة، أوضحت ارتفاع حالات التعافي، إذ رُصد تعافي 198 حالة ليصل إجمالي المتعافين في البلاد إلى أكثر من 358 ألفًا، فما استقرت الحالات النشطة عند ألفين، كما سُجلت 213 حالة اصابة، ليصل الإجمالي إلى 366 ألفًا و584 حالة إصابة.





على صعيد آخر، وافقت البحرين على الاستخدام الطارئ للقاح «كوفيشيلد» المضاد لفيروس كورونا الذي تنتجه شركة «أسترازينيكا» بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وتنضم البحرين بذلك إلى قائمة الدول التي أجازت استخدام هذا اللقاح للاستخدام الطارئ للفئات المعرضة بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات فيروس «كورونا».





وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، فإن اختيار اللقاح جاء على ضوء المعلومات التي حصلت عليها السلطات الصحية المعنية من شركة «أسترازينيكا» حول نتائج الدراسات على اللقاح والتي أجريت في عدة بلدان.





من جهتها، أكدت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، أنه تم إجراء دراسة متعمقة لكل الوثائق المقدمة بخصوص اللقاح التي شملت جودة التصنيع ونتائج دراسة المناعة، مشيرةً إلى أن الهيئة أجازت ترخيص الاستخدام الطارئ بالتنسيق مع الشركة المصنعة لكونها مطبقة لكثير من إجراءات مراقبة الجودة والأمان والفاعلية للقاح؛ منها الاستخدام ضمن نطاق تحدده الجهات الصحية في البحرين، وتحديد أعداد الفئات المستهدفة والجرعة ونظام التطعيم، بالإضافة إلى المراقبة والإبلاغ عن الحوادث السلبية وتوفير معلومات داعمة للسلامة والفاعلية والتصنيع.





يذكر أنه بإجازة الاستخدام الطارئ للقاح «كوفيشيلد» من شركة «أسترازينيكا» بالتعاون مع جامعة أكسفورد؛ تكون البحرين قد أقرت ثالث استخدام طارئ للقاح في البلاد بعد لقاح شركة «سينوفارم» ولقاح شركتي «فايزر» و«بيونتيك».