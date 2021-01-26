منها أكل اللبان باستمرار.. أبرز 5 عادات خاطئة تسبب ظهور التجاعيد

ظهور التجاعيد أمر لا مفر منه عند التقدم في العمر، لكن هناك العديد من العادات اليومية يمكن أن تسبب ظهور التجاعيد في وقت مبكر، وخصوصا العادات التي تبدو غير ضارة ، حيث تحدث التجاعيد بسبب تكسر الكولاجين والإيلاستين، وهو ما يضعف خلايا ومسام الجلد، لذا يمكن أن يساعدك إدراك ومعرفة أسباب ظهور التجاعيد في الوقت الحالي وعلى المدى الطويل في تلاشي مثل هذه العادات.





ووفقا لتقرير بموقع "Power of Positivity” نستعرض لك بعض العادات اليومية التي تسرع بظهور التجاعيد في سن مبكرة حتى نحرص على تغيرها وتجنبها فورا.





1. أكل اللبان بشكل متكرر

إذا كنت تمضغ اللبان كل يوم، فقد تصاب بالتجاعيد أسرع من أولئك الذين لا يفعلون ذلك، فقد تسبب حركة المضغ المستمرة ظهور التجاعيد حول الفم لأنها تفرط في العضلات، كما أنه يتسبب في تمزق الأنسجة الداعمة، مما يضعف مرونة الجلد.

لذا يمكنك التفكير في استخدام النعناع بدلًا منها للمساعدة في التخلص من هذه العادة، فسيساعد هذا في إبطاء ظهور التجاعيد حول فمك.





2. عدم شرب ما يكفي من الماء أو شرب المشروبات غير الصحية

الماء ضروري في الحياة لذا فعليك التأكد من أنك تستهلك ما يكفي، ففي اللحظة التي تبدأ فيها بالجفاف، ستظهر التجاعيد بشكل أعمق، وذلك لأن البقاء رطبًا يملأ البشرة بشكل إيجابي، مما يساعد على إخفاء ظهور التجاعيد.





3. النظر إلى الهاتف أو الكمبيوتر أكثر من اللازم

هذا شيء يفعله معظم الناس عدة مرات في اليوم، فمن الصعب تجنب النظر إليى هاتفك كثيرًا، فهذه العادة اليومية يمكن أن تسبب ظهور التجاعيد المبكرة على بشرتك، وذلك لعدة أسباب، أولًا يمكن أن يتسبب النظر إلى الجهاز باستمرار في ظهور تجاعيد غير طبيعية على رقبتك، فتجاعيد الرقبة هذه غير طبيعية لأنها لم تكن لتظهر على الإطلاق بدون مساعدة الأجهزة الإلكترونية والنظرات النزولية المستمرة، فإذا كانت وظيفتك تتطلب منك التحديق في جهاز كمبيوتر أو جهاز آخر طوال اليوم ، فأنت في مشكلة عندما يتعلق الأمر بالتجاعيد، فعندما تركز بشدة على الشاشة، فإنك تميل إلى العبوس طوال الوقت، مما يسبب ظهور التجاعيد المبكرة حول فمك.





4. عدم ارتداء النظارات الشمسية

النظارات الشمسية هي أكثر بكثير من مجرد إكسسوار بسيط، فالتحديق في الشمس طريقة مؤكدة لخلق أو تعميق التجاعيد حول عينيك، كما يمكن أن تظهر على شكل تجاعيد بين حاجبيك إذا حاولت في كثير من الأحيان التركيز على الأشياء أثناء وجودك في الشمس.

وللحصول على أفضل النتائج، ابحث عن النظارات الشمسية ذات الإطارات البلاستيكية وفلاتر الأشعة فوق البنفسجية، فالإطارات المعدنية يمكن أن تتسبب في انعكاس ضوء الشمس على وجنتيك، مما يتسبب في تلف الجلد هناك أيضًا.





5. النوم على أحد الجانبين أو علي البطن

من المثير للدهشة أن الوضع الذي تنام فيه يمكن أن يسبب التجاعيد، لكن هذا صحيح فيمكن أن يسبب النوم على جانبك أو على معدتك ظهور التجاعيد بسبب ضغط وجهك على الوسادة، فهذا يتسبب في ثني بشرتك وتشكيل خطوط أو تجاعيد، حيث يمكن أن تسبب التجاعيد الناتجة عن النوم على الجانب أو المعدة ظهور تجاعيد جديدة على الجبهة والشفتين والخدين، ولهذا يجب أن تحاول النوم على ظهرك كلما استطعت