نهايتها المأساوية وعدم الإنجاب ورفض الحجاب.. 8 أسرار في حياة سعاد حسنى بعيد ميلادها

وكان فى حياة سعاد حسنى العديد من الأسرار والتفاصيل الخاصة، ونرصد فى التقرير التالى 8 أسرار.

رفضت الحجاب رغم ملاحقة وإلحاح فنانات تائبات وإغرائها بالمال.

كانت تعالج نفسيا من مرض انفصام الشخصية لفترة قصيرة.

كانت لا تنجب على الرغم من زواجها 5 مرات وأجهضت مرتين.

كانت تعاني من تآكل في الفقرتين (العجز والقطنية).

أصيبت بشلل في الوجه وإلتهاب فيروسي في العصب السابع.

أصيبت بمرض الاكتئاب بعد وفاة الشاعر صلاح جاهين.

لم تتلق تعليما نظاميا في مدارس ولم تحصل على أي شهادة.

كانت تعشق ممارسة لعبة البلياردو وتكاد تكون مدمنة للعبة .



قال الفنان سمير صبرى إنه حسب تقرير الطب الشرعى البريطاني والمصرى؛ لا يوجد كسر في جمجمة سعاد حسنى، وهذا يدل على أنها لم تسقط من البلكونة.









