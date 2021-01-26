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رياضة

أبو جريشة: محمد محمود لاعب الأهلي يرحب بالانتقال إلى الإسماعيلي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:59 ص
محمد محمود
محمد محمود
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محمد السعيد
أكد علي أبو جريشة نجم النادي الإسماعيلي السابق، أن محمد محمود نجم فريق الأهلي رحب بالانضمام إلى الإسماعيلي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وقال علي أبو جريشة في تصريحات عبر برنامج " مع شوبير" الإذاعي": زيارتي للأهلي أمس الاثنين كانت دعوة كريمة، وجلسنا من المسئولين على رأسهم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، ومجلس الأهلي تعاون معنا بشكل كبير".

وأضاف علي أبو جريشة:" جلست مع محمود محمود من الأهلي وهو بمثابة ابني منذ أن كان لاعبا في فريق وادي دجلة، وهو أخبرني أنه لديه الرغبة في للعب  للإسماعيلي وأن هذا شرف له، وسيحسم قراره اليوم بشكل نهائي".

وأشار أبو جريشة:" رامي ربيعة ضمن اهتمامتنا، لكن الأهم هو رغبة اللاعب، وبصراحة الأهلي ساهم معنا في أشياء كثيرة، وكان لديهم روح طيبة تجاهنا".

وواصل:" محمود الخطيب عشرة عمر وكلف الجميع بمساعدتنا، والأندية الكبيرة مثل الأهلي أو الزمالك تساعد أي نادٍ كبير يمر بظروف صعبة، وسبق وأن رأينا مثل هذا الموقف في ألمانيا عندما ساعد نادي بايرن ميونخ نظيره بوروسيا دورتموند في محنته وقام بتدعيمه ماليا".

وعن زيارته للزمالك، أوضح أبو جريشة:" الزمالك نفس الشيئ عبد الحليم علي كان في انتظارنا ورئيس النادي وكابتن أبو رجيله، وكانت هناك روح طيبة".

وبسؤاله عن حقيقة اقتراب مختار مختار من تدريب الدراويش:" مختار مختار قيمة كبيرة، لكن بصراحة لا أعلم شئ عن هذا الأمر".

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الـ 14 في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 7 نقاط.
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