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أخبار العالم

التشيك: لن نخفف من القيود المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا حاليا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:19 ص
صدى البلد
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 ذكرت الحكومة التشيكية أنها غير مستعدة للتخفيف من القيود التي فرضتها في أواخر شهر ديسمبر الماضي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد إلا في حال انخفاض أعداد المصابين بكوفيد-19 والمتواجدين في المستشفيات بالبلاد إلى أقل من 3 آلاف شخص.


وأفاد راديو "براغ" الدولي اليوم، الثلاثاء، بأن حوالي 5852 شخصا يتواجدون حاليا في المستشفيات؛ لتلقي العلاج جراء إصابتهم بفيروس كورونا.


وانخفض مؤشر المخاطر لكوفيد-19 في جمهورية التشيك اليوم بشكل طفيف من 69 إلى 68 من أصل 100 نقطة، ما يمثل المستوى الرابع على مقياس الطوارئ المكون من 5 مستويات لليوم الـ13 على التوالي، إلا أنه لا تزال القيود التي تتوافق مع المستوى الخامس، وتم فرضها في وقت سابق سارية حتى الآن.
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