التشيك: لن نخفف من القيود المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا حاليا

ذكرت الحكومة التشيكية أنها غير مستعدة للتخفيف من القيود التي فرضتها في أواخر شهر ديسمبر الماضي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد إلا في حال انخفاض أعداد المصابين بكوفيد-19 والمتواجدين في المستشفيات بالبلاد إلى أقل من 3 آلاف شخص.









وأفاد راديو "براغ" الدولي اليوم، الثلاثاء، بأن حوالي 5852 شخصا يتواجدون حاليا في المستشفيات؛ لتلقي العلاج جراء إصابتهم بفيروس كورونا.







