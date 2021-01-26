لماذا تطعيم الأطقم الطبية أولا.. ولماذا اللقاح الصيني؟ مسؤول بـ"الصحة" يجيب

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن تلقي الطواقم الطبية جرعات اللقاح الصيني كانت نتيجة لتوجيهات القيادة السياسية بحكم أنهم أكثر عرضة لفيروس كورونا.





وأضاف "عبد الفتاح" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر منذ البداية قررت بتنويع مصادر اللقاحات، موضحًا أن الثلاث تقنيات الخاصة بلقاحات كورونا التي استُحدثت هي جميعها آمنة وحصلت على موافقات من جميع المرجعيات الدولية.





وتابع أنه تم البدء باللقاح الصيني لأنه خضع للتجارب والاختبارات الخاصة بهيئة الدواء المصرية ومعامل وزارة الصحة ومراكز البحوث، لافتا إلى أنه تم البدء في الحصول عليه وتطعيم الطواقم الطبية.





وأكد أن مصر تعاقدت بالفعل وفي سبيلها للوصول إلى لقاحات من جهات أخرى مثل العقار الإنجليزي، كما أنها أمنة لجميع الفئات، متابعا أن شركات تصنيع اللقاحات ذكرت أنه من أجل الحصول للمناعة الكاملة المرجوة للقاح يجب الحصول على جرعتين يفصل بينهم 21 يومًا.