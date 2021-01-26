برلماني: قانون حماية البحيرات ترجمة لاهتمام الدولة بالثروة السمكية

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن البحيرات المصرية وملف الثروة السمكية، من الملفات التي شهدت طفرة حقيقية خلال السنوات الأخيرة، سواء من خلال قرارات حماية البحيرات وإزالة التعديات أو التشريعات التي تترجم هذا الأمر، ولعل مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، يعد ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة بهذه القضية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، في بيان، الثلاثاء، أن مشروع القانون عمل على رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها، ووضع سياسة صارمة لمنع التعدي على البحيرات أو تلوثها، وخطة عاجلة لتطوير البحيرات والشواطئ، واستغلال إمكانات البحيرات وشواطئها وحرمها ومواردها، ومنع التعدي عليها، مما يستوجب سرعة إقرار القانون لتعزيز إجراء البحوث والدراسات اللازمة حول كيفية استغلال البحيرات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون عمل على وضع خطط تتعلق بالثروة السمكية، ووضع التصميمات الخاصة بمشروعات الاستزراع السمكي، وكل هذا يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير البروتين للمواطنين، وفتح آفاق جديدة للتصدير، وذلك سيكون من خلال وضع خطط لتنفيذ احتياجات المحافظات من مشروعات الاستزراع السمكي، وإقامة المشروعات التجريبية فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها، واستغلال مناطق الصيد والمرابي والمزارع السمكية بالبحيرات.