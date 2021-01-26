حكايات من زمن فات| ليس عبد الحليم حافظ فقط.. أسرار 5 زيجات فى حياة سعاد حسنى

تعد الحكايات والأسرار في حياة المشاهير والأدباء والمثقفين، كثيرة وغالبا ما يكون لها انعكاس مباشر أو غير مباشر على إبداعاتهم ومنتجهم الثقافي والإبداعي.





ويسلط "صدى البلد" الضوء من خلال باب "حكايات من زمن فات" على المواقف والكواليس التي أثرت على مسيرة وإبداع هؤلاء العظماء.





ومن بين هؤلاء الفنانة الكبيرة سعاد حسنى، التى تحل اليوم، الثلاثاء الموافق 26 يناير، ذكرى ميلادها التي توافق 26 / 1 /1942، ونستعرض فى هذا التقرير أسرار 5 زيجات فى حياة سندريلا السينما المصرية، ومن بينهم المطرب الكبير عبد الحليم حافظ.





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اشتهرت سندريلا الشاشة العربية "سعاد حسنى" بتعدد زيجاتها، ففي بداية مسيرتها انتشرت شائعات كثيرة عن زواجها من العندليب عبد الحليم حافظ، ليؤكّد هذا الزواج عدد كبير من الصحفيين المقربين من الشخصيتين مثل مفيد فوزي، الذي قال في إحدى الندوات في الإسكندرية إنه يملك مستندات وشريط كاسيت هام لهذه الواقعة لكنه لا يريد استغلال مثل هذه القضايا الشخصية، وقد ظلّ هذا الزواج غير معترف به من قبل عائلتها إلى ما بعد وفاتها.





في عام 1963 نشبت أزمة عنيفة بين المطرب الراحل عبد الحليم حافظ والنجمة الراحلة سعاد حسني، وكان سبب هذه الأزمة صورة التقطت لسعاد حسني وهي بالمايوه مع نجم التليفزيون الأمريكي ديفيد هيدسون على أحد شواطئ مدينة مرسى مطروح وكان ثالثهما الفنان سمير صبري، في ذلك الوقت كان يجمع عبد الحليم وسعاد حسني صداقة قوية وكانت الفنانة الراحلة في بداياتها، حيث لم يتجاوز عمرها 20 عاما وكان عبد الحليم دائم النصح لها، خاصة تصرفاتها العفوية التي يمكن أن تفسرها الصحافة بشكل يؤثر على مستقبلها الذي كان يتمناه لها عبد الحليم، كانت مشاعر عبد الحليم حافظ أكبر من مجرد الصداقة وربما ألهبت هذه الصورة الغيرة لتنشب الأزمة التي كانت حديث الصحف في الستينات قبل أن يعودا إلى سابق عهدهما بعد انتهاء الأزمة.

تزوجت سعاد من المصور والمخرج صلاح كريم لمدة عامين تقريبًا، حيث تطلّقا في عام 1968، ثم اقترنت بعلي بدرخان، ابن المخرج أحمد بدرخان في عام 1970، واستمر زواجها منهُ طيلة أحد عشر عامًا، إلى أن افترقا في عام 1981، ثم في السنة ذاتها، تزوجت زكي فطين عبد الوهاب ابن ليلى مراد وقد كان طالبًا في السنة النهائية بقسم الإخراج في معهد السينما، إلا أنّهما انفصلا بعد عدة أشهر فقط من الزواج بسبب معارضة ليلى مراد والدة "فطين".







وعن هذا الزواج، قال زكى فطين عبد الوهاب، خلال لقائه في حلقة برنامج "الجمعة في مصر"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، عبر شاشة MBC مصر، إنه أحس بانجذاب شديد تجاه سعاد حسني، حينما كان يتدرب على الإخراج في فيلم "أهل القمة"، مع المخرج الراحل علي بدرخان.

وأضاف أن سعاد حسني بادلته نفس الشعور، وتطور الأمر بينهما حتى انتهى بالزواج، على الرغم من أنه كان حينها طالبًا بالمعهد العالي للسينما، مشيرًا إلى أن والدته الفنانة الراحلة ليلى مراد، لم تكن معارضة لهذه الزيجة، وإنما كانت غير مرحبة بها، وذلك لعدم التكافؤ بينهما.





أما آخر زيجاتها فكانت في عام 1987من كاتب السيناريو ماهر عوّاد الذي توفيت وهي على ذمّتِهِ.