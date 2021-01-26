استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 26-1-2021

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 26-1-2021، وفقا لما أعلنته تسعيرة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي بآخر تحديث لها.









ووصل سعر الكيلو الواحد من الطماطم إلى 2 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 2.25 جنيه للكيلو، والبصل إلى 5 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الكوسة 4 جنيهات، والجزر بدون عروش 2.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 4 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.













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ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 3 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 3 جنيهات للكيلو الواحد، والأبيض 3 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 4.5 جنيه، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 4.5 جنيه، والألوان بـ 14 جنيهًا للكيلو الواحد، بالإضافة إلى الملوخية بـ 4 جنيهات.









وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب بــ 3.5 جنيه، والبلدي بـ 3 جنيهات، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها لـ 5 جنيهات، والثوم بـ25 جنيهًا، والسبانخ بـ 4 جنيهات، والقلقاس بـ 6.5 جنيه.







