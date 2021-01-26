رئيس الإسماعيلي السابق يوجه نصيحة لـ أحمد عثمان قبل مواجهة الدروايش وبيراميدز في الدوري

حرص العميد محمد أبو السعود، رئيس النادي الإسماعيلي السابق، على توجيه الشكر للنائب المهندس أحمد عثمان، شقيق المهندس إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي، لمحاولاته تصحيح مسار الإسماعيلي في الفترة القادمة.



