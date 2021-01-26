نداء عاجل من مجلس الوزراء الكويتي لمواطنيه بشأن فيروس كورونا

أصدر ‏مجلس الوزراء الكويتي نداء عاجل لمواطنيه بشأن السفر خارج البلاد حيث اوصي بعدم سفر المواطنين إلا في الحالات الضرورية بسبب تفشي سلالات فيروس كورونا المستجد بحسب ما أفاد تلفزيون الكويت .





كان مجلس الوزراء الكويتي أصدر في اجتماعه الاسبوعي امس عدد من القرارات منها تأجيل موعد الانتقال للمرحلة الثانية من خطة التشغيل لإعادة الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي حتى إشعار آخر .





كما تم تكليف الإدارة العامة للطيران المدني بتخفيض عدد رحلات الطيران التجارية القادمة إلى البلاد للحد الأدنى وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة بهذا الشأن .



