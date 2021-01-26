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رياضة

مواجهة نارية بين ميلان وإنتر في ربع نهائي كأس إيطاليا.. الليلة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:16 ص
ميلان ضد إنتر
ميلان ضد إنتر
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محمد السعيد
يلتقي فريق إنتر ميلاننظيره إيه سي ميلان اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، على ملعب جيوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس إيطاليا.


ويسعى إنتر ميلان بقيادة مدربه أنطونيو كونتي لمصالحة جماهيره بالتأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا، بعد التعادل المخيب أمام أودينيزي السبت الماضي في الدوري الإيطالي، وفقدان نقطتين مهمتين في سباق المنافسة على اللقب.


في المقابل، يطمح ميلان بقيادة نجمه السويدي إبراهيموفيتش، في تعويض الهزيمة الأخيرة في الدوري أمام أتلانتا 3- 0، بانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي على حساب إنتر.


ونجح ميلان في استعادة قوته هذا الموسم بعد الابتعاد عن المنافسة على الألقاب لسنوات طويلة، حيث يتصدر جدول  ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة، بفارق نقطتين عن إنتر صاحب المركز الثاني، بالإضافة إلى تواجده في الدور ربع النهائي بكأس إيطاليا، كما تأهل أيضا إلى دور الـ 32 بالدوري الأوروبي.


يذكر أن آخر مباراة جمعت ميلان وإنتر في كأس إيطاليا كانت موسم 2017، وانتهت بفوز الروسونيري على الأفاعي بهدف دون رد.
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