وصفتها بالأسوأ فى تاريخ البلاد..رئيسة حزب العمل تعلن انسحاب حزبها من الحكومة الإسرائيلية

أعلنت رئيسة حزب العمل الجديدة، النائب "ميراف ميخائيل، انسحاب الحزب من الحكومة الإسرائيلية، وقالت: "قراري الأول هو أن يترك حزب العمل حكومة نتنياهو - غانتس الفاسدة والأسوأ في تاريخ البلاد".

وأكدت ميخائيلي أنها أبلغت الوزراء عمير بيرتس واتسيك شمولي أن يقوموا بالاستقالة على الفور.

يُشار إلى رئيس الحزب السابق عامير بيرتس يشغل منصب وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة، واتسيك شمولي يشغل منصب وزير الرفاه والخدمات الاقتصادية، ويُعتبر الاثنان جزءًا من كتلة "كحول لفان" في الحكومة، وفعليًا يقومان باتخاذ القرارات بالتنسيق مع رئيس الحزب غانتس.

وعلى صعيد متصل أعلن النائب رام شيفاع من حزب "كاحوال لافان" أنه سيقوم قريبًا بالتنافس في قائمة حزب "العمل"، وكتب في تغريدة "أنا سعيد أن انضم إلى بيت سياسي أشعر فيه أنني في بيتي"، وأضاف "ميراف ميخائيلي قائدة شجاعة تقود فرصة حقيقية للتغيير، وسيكون لي الشرف بالسير إلى جانبها في الحزب، فهي ليست تتحدث فقط عن ديمقراطية، إنما تطبقها".

وفازت ميخائيلي أمس بقيادة حزب "العمل" بعد حصولها على 77% من الأصوات، وكانت نسبة التصويت 26% من منتسبي الحزب، والذي لم يتجاوز نسبه الحسم في غالبية الاستطلاعات الأخيرة، لكن استطلاع القناة 13 أمس منحه لأول مرة 4 مقاعد إثر فوزها برئاسة الحزب.