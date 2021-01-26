ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وصفتها بالأسوأ فى تاريخ البلاد..رئيسة حزب العمل تعلن انسحاب حزبها من الحكومة الإسرائيلية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:33 ص
رئيسة حزب العمل الجديدة،
رئيسة حزب العمل الجديدة، النائب ميراف ميخائيلي
Advertisements
سمر صالح
أعلنت رئيسة حزب العمل الجديدة، النائب "ميراف ميخائيل، انسحاب الحزب من الحكومة الإسرائيلية، وقالت: "قراري الأول هو أن يترك حزب العمل حكومة نتنياهو - غانتس الفاسدة والأسوأ في تاريخ البلاد".
 
وأكدت ميخائيلي أنها أبلغت الوزراء عمير بيرتس واتسيك شمولي أن يقوموا بالاستقالة على الفور.
 
يُشار إلى رئيس الحزب السابق عامير بيرتس يشغل منصب وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة، واتسيك شمولي يشغل منصب وزير الرفاه والخدمات الاقتصادية، ويُعتبر الاثنان جزءًا من كتلة "كحول لفان" في الحكومة، وفعليًا يقومان باتخاذ القرارات بالتنسيق مع رئيس الحزب غانتس.
 
وعلى صعيد متصل أعلن النائب رام شيفاع من حزب "كاحوال لافان" أنه سيقوم قريبًا بالتنافس في قائمة حزب "العمل"، وكتب في تغريدة "أنا سعيد أن انضم إلى بيت سياسي أشعر فيه أنني في بيتي"، وأضاف "ميراف ميخائيلي قائدة شجاعة تقود فرصة حقيقية للتغيير، وسيكون لي الشرف بالسير إلى جانبها في الحزب، فهي ليست تتحدث فقط عن ديمقراطية، إنما تطبقها".
 
وفازت ميخائيلي أمس بقيادة حزب "العمل" بعد حصولها على 77% من الأصوات، وكانت نسبة التصويت 26% من منتسبي الحزب، والذي لم يتجاوز نسبه الحسم في غالبية الاستطلاعات الأخيرة، لكن استطلاع القناة 13 أمس منحه لأول مرة 4 مقاعد إثر فوزها برئاسة الحزب.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إسرائيل في طريقها لانتخابات جديدة بعد تفاقم الأزمة بين نتنياهو وجانتس

بدلا من نتنياهو.. وزير الجيش الإسرائيلي يتولى منصب رئيس حكومة تل أبيب.. تفاصيل

بعد تولي وزير الدفاع حكومة إسرائيل.. تحسن الحالة الصحية لـ نتنياهو

رئيس حزب العمل الإسرائيلي عمير بيرتس يعلن اعتزاله الحياة السياسية

استطلاع: الليكود يواصل تقدمه لكن فرصته ضعيفة لتشكيل حكومة

ترشيحاتنا

نشرة الفن.. بالشورت.. شاهد مريهان حسين تبهر جمهورها في أحدث ظهور لها.. ولقاء الخميسى ترد على منتقدى حفلها الغنائي بساقية الصاوى

أبو جريشة: محمد محمود لاعب الأهلي يرحب بالانتقال إلى الإسماعيلي

الأهلي يصرف ٥٨ مليون جنيه مستحقات ومقدمات عقود لاعبي فريق الكرة

كيلو البط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

موسيماني يحذر لاعبي الأهلي قبل السفر لبطولة كأس العالم للأندية

لماذا النبي سحر وهو أكثر الناس إيمانا؟ الإفتاء تجيب.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميتة دماغيًا بسبب نوبة ربو.. أم تشارك اللقطة الأخيرة لابنتها قبل وفاتها المأساوية

3 عادات مهمة تجعل بشرتك أكثر صحة بعد سن الـ30

3 فوائد لتناول الحوامل الشاي بالنعناع.. تقليل الغثيان في الصباح أبرزها