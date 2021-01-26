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رياضة

أوناجم يرفض الرحيل عن الزمالك قبل الحصول على جميع مستحقاته

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:18 ص
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
كشف مصدر مقرب من داخل نادي الزمالك أن المغربى محمد أوناجم، مهاجم الفريق الأبيض، يواجه أزمة داخل صفوف الفريق بعدما رفض الرحيل عن صفوف الزمالك قبل حصوله على مستحقاته المتأخرة حال تلقيه عرضا رسميا من أى نادٍ خارجى.


وأكد أوناجم لمسئولى الزمالك أنه لن يرحل عن الفريق قبل الحصول على كل مستحقاته المتأخرة، وحال وجود قرار من النادى بالاستغناء عنه فإنه سيحصل على مستحقاته المتأخرة وما تبقي من عقده مع الزمالك والممتد لما يقرب من موسمين.


وجاء قرار أوناجم بعدما علم اللاعب بوجود رغبة لدى الزمالك بالاستغناء عنه مقابل التعاقد مع مهاجم أجنبى، وهو ما رفضه أوناجم مؤكدا للمقربين منه أنه لن يقبل الأمر.


كما أكد أوناجم للمقربين منه أنه سيرفض كل العروض التي ستصله عن طريق الزمالك، ويتمسك بالرحيل المجاني عن الفريق.
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