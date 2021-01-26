لخلاف على استخراج آثار.. إصابة سباك بطلق ناري فى نجع حمادى

أصيب سباك بطلق ناري، خلال مشاجرة نشبت بينه و بين آخرين بسبب خلافات على استخراج آثار، بنجع حمادى.





تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد إصابة أحمد.م.ا 40 عامًا، بطلق ناري.





أفاد المجنى عليه خلال تحقيقات الشرطة، بأن خلافات نشبت بينه و بين اثنين آخرين، بسبب اختلافهم على استخراج آثار من ديوان عائلى.





من جانبها تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة، و ضبط المتهمين في الواقعة.





وتحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





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