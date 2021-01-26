تنمو منذ 20 عامًا.. استخراج بثور من رأس رجل بحجم كيس عملاق.. شاهد

في حادثة جديدة وغريبة من نوعها، نجحت طبيبة وفريقها الطبي في استخراج بثور من رأس رجل بحجم كيس دهني عملاق تنمو في رأسه ببطء منذ 20 عامًا.









ووفقًا لصحيفة «ميترو» البريطانية، أظهرت لقطات فيديو مصورة انفجار الكيس العملاق من رأس الرجل الذي يدعى جيمس في يد الطبيبة، مما أصابها بالذهول.











انتشرت لقطات الفيديو بصورة مروعة بين الناس على مواقع التواصل، وبدورهم تعاطفوا مع الرجل الذي كان لديه قلق مستمر من تنمر الناس عليه بسبب هذه النتوء البارزة والمخيفة.











وأجرت الدكتورة المعالجة له العملية في غضون ثوانٍ بثقب الجلد قليلًا بمشرط ثم انفجار الجرح بتدفق مخيف من الصديد اللزج غير المرغوب فيه في عملية صعبة ودقيقة انتهت بشعور المريض بتحسن كبير.











من جانبه، علق الرجل: «أشعر بسعادة غامرة لأن الدكتورة إيما كانت قادرة على مساعدتي بعد معاناة استمرت على مدار العشرين عامًا الماضية، كل صباح أنظر في المرآة وأرى النتوءات، أما الآن لست مضطرًا لرؤيتها».









