ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

جامع: برنامج عمل لتبادل الخبرات بين مصر والسودان للنهوض بمشروعات الشباب

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:28 ص
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
Advertisements
محمد صبيح
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أنه تم وضع برنامج عمل بالتنسيق بين الجهاز ووزارة الصناعة والتجارة بدولة السودان لتفعيل مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين الجانبين بهدف دعم قطاع المشروعات الصغيرة وخاصة الحرف اليدوية والتراثية، الأمر الذى يضمن استفادة أصحاب المشروعات من خدمات فعلية وملموسة فى كلا البلدين.


وقالت إنه تم الاتفاق على تنفيذ عدد من المحاور الرئيسية ومنها تقديم التسهيلات اللازمة لإقامة شراكة بين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى البلدين، مما يؤدى إلى زيادة التبادل التجارى ومساعدة أصحاب هذه المشروعات فى تسويق منتجاتهم بشكل أكبر، كما سيقوم الجانبان بتنظيم زيارات دورية للوقوف على أهم الصعوبات والعقبات التي تواجه هذه المشروعات والمشاركة في الخبرات بين الجانب المصري والسوداني وعرض تجربة جهاز تنمية المشروعات في مجال دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة عن طريق تيسير إجراءات تأسيس المشروعات الصغيرة من خلال إنشاء وحدات الشباك الواحد والمشاركة فى وضع التشريعات المنظمة لعمل قطاع المشروعات الصغيرة بما يضمن سهولة تأسيسها وحصول أصحابها على الخدمات المختلفة. 


اقرأ أيضا:


وأضافت نيفين جامع أن برنامج العمل يتضمن أيضا قيام جهاز تنمية المشروعات بنقل خبرته للجانب السودانى فى تنفيذ برامج محددة لتنمية المشروعات الصغيرة لدراستها وبحث إمكانية تنفيذها بالسودان، ومنها برامج ريادة الأعمال التى تهدف لتعريف الشباب بكيفية إقامة المشروع وإعداد خطط العمل ودراسات الجدوى، بالإضافة إلى استعراض تجربة الجهاز فى تنفيذ مشروع "قرية واحدة منتج واحد" الذى اعتمد على توفير فرص عمل باستخدام الموارد الطبيعية المتاحة بالبيئة المحلية ودعم القرى والتجمعات الصناعية والإنتاجية الموجودة بها ومساعدتها في تطوير منتجاتها وتسويقها وأيضا عرض خبرات الجهاز في تفعيل ووضع نظم لآلية الشكاوى وخدمة العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة أو الشباب الراغب في إقامة مشروعات، بالإضافة إلى نقل تجربة مصر الرائدة فى مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ومردودها الاقتصادي في التوفير على أصحاب المشروعات الصغيرة في النقل وتوزيع منتجاتهم.


وأشارت إلى أن جهاز تنمية المشروعات سيعمل على الاستفادة من خبرات الجانب السوداني في مجال التصنيع الزراعي والعديد من الصناعات اليدوية والحرفية.


وأوضح المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، أن خطة العمل تتضمن التركيز على تطوير قطاع الصناعات التراثية في كلا البلدين من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجال تطوير الصناعات اليدوية والحرفية المميزة والاعتماد على إنشاء وتشغيل الحاضنات التراثية لتوفير البيئة المناسبة لنموها وتنظيم المعارض المشتركة والمتخصصة فى المنتجات التراثية المميزة، مما يساعد أصحاب المشروعات على التوسع فى تسويق منتجاتهم ويساعد أصحاب الحرف على التعرف على أنواع مختلفة من المنتجات اليدوية وطرق تصنيعها.


وقال إن الجهاز سيعمل على نقل خبرته للجانب السودانى في مجال تعبئة الموارد المالية بالتعاون مع مختلف الجهات الدولية للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جهاز تنمية المشروعات يسوق منتجات مشروعات الشباب في كارفور

وزيرة التجارة تفتتح معرضي الأهرام للأثاث والديكور "اندورز" والحرف اليدوية AHS

لترويجها عالميا.. نيفين جامع: علامات تجارية مميزة للصناعات الصغيرة التي تشتهر بها مصر

مصر ضيف شرف .. وزيرة الصناعة تشارك في افتتاح فعاليات معرض الخرطوم الدولي

نيفين جامع: تعاون بين مصر والسودان للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والتراثية

بقيمة 273 مليون جنيه.. تنمية المشروعات بالشرقية يقدم قروضاً لتمويل 10 آلاف مشروع

ترشيحاتنا

حكم الإصرار على الذنب مع الاستغفار

مواطن يستغيث بوزيرة الهجرة باكيا: بيتي اتخرب وخسرت ٢ مليون جنيه بسبب البصمة.. شاهد

أخبار الرياضة| باتشيكو يكشف سبب خسارة إفريقيا.. وكارتيرون يتحدث عن رحيله عن الزمالك.. وكواليس حوار الخطيب مع علي أبو جريشة بشأن دعم الإسماعيلي

في ذكرى ميلادها.. لغز زواج سعاد حسني من عبدالحليم حافظ بعد ظهور وثيقة جديدة

اتجاه فى بيراميدز لمنح رمضان صبحي شارة القيادة أمام الأهلي

كيف بشّر الشيخ الشعراوي عبلة الكحلاوي بمغفرة ذنوب زوجها؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين هيونداي توسان hyundai tucson nx4 2021 بالفتيس الجديد DCT والجيل القديم.. صور

لافتة ومميزة.. 10 صور تكشف جمال وأناقة ليلى أحمد زاهر

بعد تصدرهما التريند.. 10 صور رومانسية لـ هنادي مهنا وأحمد خالد صالح