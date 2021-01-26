أسعار صرف العملات العربية في البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء 26-1-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار العملات العربية مقابل الجنيه خلال منتصف التعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 26 يناير 2021، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.









وسجل الدينار الكويتي

للشراء 48.9758 جنيه

والبيع 52.0579 جنيه









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سجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودى‏

للشراء 4.1102 جنيه

البيع 4.202 جنيه





‏ ‏سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي

للشراء 4.241 جنيه

والبيع 4.2908 جنيه









سجل الدينار البحريني

للشراء 40.4651 جنيه

والبيع 41.8037 جنيه









‏سجل الريال‏ ال‏عمانى‏

للشراء 39.7462 جنيه

والبيع 40.9361 جنيه









سجل ال‏ريال‏ ‏القطرى‏

للشراء 4.0675 جنيه

والبيع 4.3273 جنيه









سجل ال‏دينار‏ ‏الأردنى‏

للشراء 21.7803 جنيه