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اقتصاد

أسعار صرف العملات العربية في البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء 26-1-2021

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:29 م
عملات عربية
عملات عربية
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هاجر رزق
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار العملات العربية مقابل الجنيه خلال منتصف التعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 26 يناير 2021، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.


وسجل الدينار الكويتي
للشراء 48.9758 جنيه
والبيع 52.0579 جنيه


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سجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودى‏
للشراء 4.1102 جنيه
البيع 4.202 جنيه

‏ ‏سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي
للشراء 4.241 جنيه
والبيع 4.2908 جنيه


سجل الدينار البحريني
للشراء 40.4651 جنيه
والبيع 41.8037 جنيه


‏سجل الريال‏ ال‏عمانى‏
للشراء 39.7462 جنيه
والبيع 40.9361 جنيه


سجل ال‏ريال‏ ‏القطرى‏
للشراء 4.0675 جنيه
والبيع 4.3273 جنيه


سجل ال‏دينار‏ ‏الأردنى‏
للشراء 21.7803 جنيه
والبيع 22.2505 جنيه
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