أسعار صرف العملات العربية في البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء 26-1-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار العملات العربية مقابل الجنيه خلال منتصف التعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 26 يناير 2021، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.
وسجل الدينار الكويتي
للشراء 48.9758 جنيه
والبيع 52.0579 جنيه
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سجل الريال السعودى
للشراء 4.1102 جنيه
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سجل الدرهم الإماراتي
للشراء 4.241 جنيه
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سجل الدينار البحريني
للشراء 40.4651 جنيه
والبيع 41.8037 جنيه
سجل الريال العمانى
للشراء 39.7462 جنيه
والبيع 40.9361 جنيه
سجل الريال القطرى
للشراء 4.0675 جنيه
والبيع 4.3273 جنيه
سجل الدينار الأردنى
للشراء 21.7803 جنيه
والبيع 22.2505 جنيه