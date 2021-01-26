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فن

"يا ولا ".. روبى تستعد لطرح أغنية جديدة لها قريبا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:24 ص
روبى
روبى
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أحمد إبراهيم
تتعاون الفنانة روبى مع بلال سرور وصابر كمال وهاني يعقوب لتقديم اغنية جديد بعنوان "يا ولا" والتى من المقرر ان تطرح قريبا وهى من انتاج وليد منصور. 

وتستعد روبي، لطرح البومها الجديد، خلال الأيام القليلة القادمة حيث تعاونت مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين للرجوع على الساحة الغنائية بقوة.

انتهت روبي، من عدد من الأغاني تعاونت بها مع كل من الملحن محمد حمزة، والشاعر مصطفى حسن، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وتوما، والشاعر أيمن بهجت قمر وعدد أخر من صنّاع  الأغاني في الوطن العربي.

ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة القادمة تصوير ٢ فيديو كليب من أغاني الألبوم الجديد.

كما تعاقدت روبي على بطولة فيلم سينمائي جديد بعنوان "شغل خواجات"، وهو أيضا من إنتاج وليد منصور وتأليف شادي سلامة.  
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