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أول طبيبة مصرية تحصل على لقاح كورونا: "أحلى رد جميل لنا"

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:23 ص
اول طبيبة تحصل على
اول طبيبة تحصل على لقاح كورونا
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ياسمين القصاص
قالت الدكتورة غادة متولي، أول طبيبة مصرية تحصل على لقاح فيروس كورونا، إنها مطمئنة من الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، بسبب ثقتها في القيادة السياسية، كما أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، شاركت في التجارب السريرية، وهو ما طمأنها بشأن مأمونية وفاعلية اللقاح، كما أن عددًا كبيرًا من الدول لقحت المواطنين به. 

وأضافت أول طبيبة تحصل على لقاح فيروس كورونا، عبر مكالمتها الهاتفية في برنامج "هذا الصباح": "محستش بأي حاجة وهي حقنة عادية جدًا، ومفيش حد النهاردة حصل له حاجة، ولا أي شكوى من أطباء مستشفى أبو خليفة، وملتزمة بالإجراءات الاحترازية". 

وأكملت أن "حصولنا على اللقاح استكمال لدورنا، فنحن نعمل على طمأنة الناس ونفسنا بشأن مأمونية اللقاح وأن ما يثار حوله شائعات، وعمومًا فقد وصلتني اتصالات هاتفية كثيرة جدًا وطمأنت الجميع على حالتي الصحية". 

وأشارت إلى أنها لم تلتفت للشائعات حول اللقاح نهائيًا، منوهة بأن اللقاح عالمي ولم يتم إنتاجه لمصر فقط، وحصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية.

وفى سياق آخر، وصل فيروس كورونا إلى مستوى وبائي حول العالم، حيث يمكن أن يؤثر على نظام القلب والأوعية الدموية، كما يمكن أن يسبب الالتهاب الرئوي الفيروسي مع مظاهر ومضاعفات خارج الرئة. 

وبحسب موقع ajmc فان نسبة كبيرة من المرضى يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية وعوامل الخطر القلبية، ويتعرضون أكثر لذلك بسبب وجود الأمراض المصاحبة، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم، وداء السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والأمراض الدماغية الوعائية.
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