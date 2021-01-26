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محافظات

فتح باب التقدم للعضوية الجديدة بنادي الرياضات البحرية بالغردقة "الشروط"

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:03 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

قرّر مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية بالغردقة فتح باب الالتحاق بالعضوية العاملة الجديدة بالنادي فئة خمسة وعشرون ألف جنيها دفعة واحدة، ويضاف عليها مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه ضريبة القيمة المضافة ويسدد قيمة الالتحاق واشتراكات العضوية المقررة للعام (2020 - 2021).

 

ويتم سحب وتقديم استمارة طلب العضوية وثمنها (100) جنيه فقط مائة جنيها من مكتب إدارة شؤون العضوية بالنادي، خلال مدة 15 يومًا اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل.

 

والمستندات المطلوبة للتقدم للعضوية العاملة الجديدة هي صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة، وصورة المؤهل الدراسي، صورة قسيمة الزواج، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب العضوية ( فيش جنائي )، وصورة شهادة ميلاد الأبناء والبنات الذين لا يزيد سن أي منهم عن 25 عاما، وصورة بطاقة الرقم القومي لوالد ووالدة الزوج والزوجة لمن يرغب بإضافة الوالدين، وصورة فوتوغرافية شخصية حديثة لكل فرد مدون بطلب العضوية.

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