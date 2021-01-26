بعد قرار المجلس الأعلى للجامعات.. كليات جامعة عين شمس تعلن موعد إعلان جداول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول









يرصد موقع "صدى البلد" موعد إعلان جداول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من قبل كليات جامعة عين شمس، حيث قرر المجلس الأعلى للجامعات عقد الاختبارات عقب الانتهاء من إجازة منتصف العام الدراسى، وذلك وفقًا للإجراءات الإحترازية المعلنة ضد انتشار عدوى فيروس كورونا.

















وقال الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، إن الكلية تستعد لبدء اختبارات العام نهاية الفصل الدراسي الأول بعد 20 فبراير وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات بعد انعقاد اجتماعه الأخير.









وأوضح "رجاء"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الكلية تعلن جداول اختبارات نهاية الفصل الدراسى الأول الاثنين القادم الذي يعتبر بداية شهر فبراير عبر الصفحة الخاصة بكلية العلوم على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.









وأضاف عميد الكلية أنه من المقرر إعلان جداول الدور الثانى للدراسات العليا مع جداول الفرق الطلابية بالكلية.









ونوه إلى اتخاذ ميع التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا، وأهمية التعقيم المستمر لقاعات الاختبارات والكنترول الخاصة بتصحيح ورق الاختبارات.









وأكد أن الكلية لديها نوعان من الاختبارات، الأول مقالى والآخر البابل شيت، ويختلف الاستخدام حسب طبيعة المادة التي يدرسها الطالب.











من جانبه، قالت حنان كامل، وكيل شئون كلية الآداب بجامعة عين شمس، إنه وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، تصدر الكلية جدول الاختبارات في بداية شهر نوفمبر، على أن تبدأ الاختبارات بعد 20 فبراير من هذا العام.









وأوضحت "كامل"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الكلية تنتهي من إعداد جداول الاختبارات الأسبوع المقبل، على أن يتم إعلانها عبر الصفحة الرسمية للكلية علي مواقع التواصل الإجتماعي بعد موافقة المجلس الأعلى على النشر.









وشددت وكيل شئؤن الكلية للتعلم والطلاب على اتخاذ جميع التدابير الوقائية للحفاظ على الطلاب ضد انتشار عدوى فيروس كورونا، مؤكدهً أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعى بين الطلاب أثناء تواجدهم داخل لجان الاختبارات.









ونوهت إلى استخدام اختبارات "البابل شيت" تسهيلًا على الطلاب أداء الاختبارات والتصحيح على المصححين من خلال الاعتماد على التصحيح الإلكتروني.









وأكدت أن إدارة الكلية قسمت الطلاب إاى مجموعات لأداء الاختبارات كما كان الأمر أثناء أداء اختبارات الفرق النهائية بالعام الماضى.









وعلى هذا الصعيد، قالت الدكتورة أماني أسامة، وكيل شئون التعليم والطلاب بكلية الصيدلة بجامعة عين شمس، إن الكلية تتخذ جميع التدابير الوقائية لبدء الاستعدادات لاختبارات نهاية الفصل الدراسى الأول من هذا العام.









وأوضحت "أسامة"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، يتم إعلان جداول الاختبارات يوم الاثنين القادم من بداية شهر فبراير عبر الصفحة الرسمية للكلية على مواقع التواصل الاجتماعى منعًا لتواجد الطلاب داخل الحرم الجامعى.









وأشارت وكيل شئؤن الكلية إلى أن انعقاد أول الاختبارات بعد 20 فبراير والانتهاء من إجازة منتصف العام الدراسى وفقًا لقرار مجلس الوزراء.









وشددت على أهمية ارتداء الكمامة للطلاب أثناء تواجدهم داخل الحرم الجامعي وداخل لجان الاختبارات حفاظًا عليهم من انتشار العدوى بينهم.





