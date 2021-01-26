من النوبة.. الفنانة الاستعراضية دينا تتألق فى أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة دينا، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت دينا برفقة بنات النوبة، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.





وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:

-قمراات

-النوبة وجمالها





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت دينا على جمال بشرتها وعدم وضع مكياج.





وتركت شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة، ووضعت نظارة على عينها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.





وشاركت في مسرحية "ألابندا" عام 2001 تزوجت من المخرج السينمائي سامح الباجوري وأنجبت منه ابنها الوحيد علي، وأخرج لها أغنية مصورة "فيديو كليب" مع الفنان أحمد السقا.





وجسدت دينا دور الراقصة في أغلب أفلامها، وقامت بالبطولة المطلقة في فيلم "ابن عز" أمام علاء ولي الدين.



