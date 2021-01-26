بعد لقاء الخطيب وأبو جريشة.. نجوم أهلاوية على أبواب الانتقال للإسماعيلي

أكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، إن النادي حصل على وعد من مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على الموافقة لضم ثنائي الأهلي لتدعيم صفوف الإسماعيلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.
وبات نجوم الأهلي على أعتاب الانتقال للإسماعيلي، خاصة بعد زيارة الثنائي علي ابو جريشه و عماد سليمان رموز كره القدم بالنادي الإسماعيلي والنادي الأهلي أمس الأثنين والتقيا بالكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي من اجل الحصول على خدمات الثنائي مروان محسن ورامي ربيعة على سبيل الإعارة.
وكان "المصدر" صرح لموقع "صدى البلد" : أن الإسماعيلي طلب ثنائي الأهلي على سبيل الإعارة، وهو حق النادي الإسماعيلي في عقد انتقال محمود متولي لاعب الإسماعيلي السابق، والذي انتقل للأهلي ٢٠١٨-٢٠١٩ الماضي، وكان هناك بند ينص على أحقية الإسماعيلي في الحصول على لاعبا من القلعة الحمراء.
ويعاني الإسماعيلي من أزمة حقيقية، بشأن تراجع أداء الفريق وترتيبه بجدول الدوري العام.