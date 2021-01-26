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محافظات

إلغاء تخصيص نفق محطة الرمل لشركة الإسكندرية للمجمعات وطرحه للاستثمار

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:01 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني

 ألغى المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تخصيص نفق محطة الرمل لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وذلك بعد عام عقب انتهاء فترة التعاقد مع شركة المجمعات الاستهلاكية لحين تحصيل كافة المستحقات المالية الخاصة بالمحافظة. 


يأتي ذلك تمهيدا لطرح نفق محطة الرمل لإقامة مشروع استثماري يتناسب مع القيمة التاريخية والحضارية للمكان و تعظيما لموارد المحافظة المادية واستغلال المكان بما يخدم الإسكندرية وتاريخها العريق.


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وأكد المحافظ أن هذا النفق يقع على مسطح إجمالي 700 متر بموقع متميز بمنطقة محطة الرمل والتي تعتبر من أقدم وأعرق المناطق و به أقدم سلالم كهربائية متحركة في الإسكندرية والتي كانت أعجوبة في بداية إنشائه، ويمكن استغلال النفق بعد تطويره لإقامة مشروع استثماري يخدم أهالي الإسكندرية والسائحين، وخاصة أن منطقة محطة الرمل تعد طريق رئيسي لكثير من المعالم السياحية والأثرية وبها عدة فنادق منذ أقدم العصور التاريخية، وذلك بدلا من كونه مأوى للمتسوليين والباعة الجائلين بشكل لا يتناسب مع المكان و يسئ للمظهر الحضاري للمكان.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي  الذي تمت خلالها مناقشة أهم القضايا التى تهم المواطن السكندري. بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، واللواءخالد جمعة السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وقد ألغى المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، أمس الاثنين، برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تخصيص ٢٠ فدان بمنطقة الكينج مريوط لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بقطاع الكهرباء بالإسكندرية والذي كانت مخصصة منذ عام ١٩٨٨ لإقامة مباني ونشاط سكني عليها ولكنه لم يتم استغلالها لاقامة النشاط السكني عليها مدار ٣٢ عام كاملة.

وأكد الشريف إنه سيتم إلغاء تخصيص أي قطعة أرض لأي جهة إذا لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل والذي تم تخصيصها لأجله، لافتا إلى أهمية تعظيم موارد المحافظة واستغلها بالشكل الذي يعود بالنفع عليها، مشددا على جميع الجهات بضرورة الالتزام بالاشتراطات التخصصية التي تم على أساسها تخصيص الأراضي لهم وعلى رأس تلك الاشتراطات هو الالتزام بمدة زمنية محددة لاقامة أي نشاط على الأراضي.
واكد أن عدم الالتزام بتلك الاشتراطات يعتبر إهدار للمال العام، فإن أي قطعة أرض بالمحافظة يمكن استغلالها لاقامة مشروعات استثمارية تعود بالنفع على المحافظة.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي  الذي تمت خلالها مناقشة أهم القضايا التى تهم المواطن السكندري. بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

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