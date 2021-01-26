ضبط 5 تجار مخدرات حاولوا غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى ضم ( 5 أشخاص) مقيمين بمحافظة جنوب سيناء، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وقاموا بشراء العقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أراضى، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.



قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 20 مليون جنيه) تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.