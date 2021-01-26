بعد تقدمه بالاستقالة.. رئيس مجلس الأمة الكويتي يوجه رسالة إلى الروضان

أثنى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، على أمين عام مجلس الوزراء السابق عبد اللطيف الروضان، قائلا له: " لم نعرف عنك إلا نظافة اليد والتفاني في العمل والإخلاص للوطن".





وتابع الغانم وفقًا لصحية القبس الكويتية قائلا:" الأخ الفاضل عبداللطيف الروضان، كفيت ووفيت، لم نعرف عنك إلا نظافة اليد والتفاني في العمل والإخلاص للوطن، وأسأل الله تعالى أن يوفقك يا بو عبدالله ويجزيك كل خير".





وكان عبد اللطيف الروضان قرّر أمس الاثنين أن تقديم استقالته كـ أمينًا عامًا لمجلس الوزراء، مؤكدا أن استقالته من منصب أمين عام مجلس الوزراء، جاءت «لإتاحة الفرصة للدماء الشابة»، مشددًا على أنه «واثق تمامًا بأن هناك كفاءات وطنية ستؤدي بشكل أفضل، وسترتقي بالعمل الحكومي في أمانة مجلس الوزراء».



