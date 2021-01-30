فيديو جراف.. توقعات بتحول كوفيد-19 إلى مرض جهازي

ندرك جميعًا أن بعض فيروسات الجهاز التنفسي لها أنماط موسمية تتزايد فيها أعراض مثل السعال ونزلات البرد التي تصاحب الشهور الباردة من العام.
تشير دراسة أن مرض "كوفيد-19" سيتحول إلى مرض جهازي يمكن ان يؤثر على نظام القلب والأوعية الدموية ويسبب الالتهاب الرئوي الفيروسي مع مظاهر ومضاعفات خارج الرئة.
بحسب موقع ajmc فان نسبة كبيرة من المرضى يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية وعوامل الخطر القلبية وارتفاع ضغط الدم وداء السكري والأمراض الدماغية الوعائية.
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ولمزيد من التفاصيل حول توقعات بتحول كوفيد-19 إلى مرض جهازي شاهد الفيديو جراف التالى.