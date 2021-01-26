وزير الخارجية أمام البرلمان: نستهدف التوصل لحلول سلمية للنزاعات في المنطقة

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن وزارة الخارجية تعمل على تنفيذ رؤية الدولة المصرية، والدفاع عن الثوابت المصرية لتحقيق رؤيتها وأهدافها، وصون الأمن ومواجهة كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، والعمل على إيجاد حلول سلمية للنزاعات التي تشهدها المنطقة تحقيقا لمصالح الدولة المصرية.





وأضاف شكري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن التحرك المصري يرتكز على حماية ما تحقق من إنجازات، وسعيا لمزيد من المكتسبات في ضوء عمل الحكومة وخاصة فيما يتعلق بحماية الأمن القومي وتحقيق سياسية مصر الخارجية.



