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برلمان

وزير الخارجية أمام البرلمان: نستهدف التوصل لحلول سلمية للنزاعات في المنطقة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:48 ص
وزير الخارجية
وزير الخارجية
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فريدة محمد _ ماجدة بدوي _ يوسف سامح
أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن وزارة الخارجية تعمل على تنفيذ رؤية الدولة المصرية، والدفاع عن الثوابت المصرية لتحقيق رؤيتها وأهدافها، وصون الأمن ومواجهة كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، والعمل على إيجاد حلول سلمية للنزاعات التي تشهدها المنطقة تحقيقا لمصالح الدولة المصرية.

وأضاف شكري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن التحرك المصري يرتكز على حماية ما تحقق من إنجازات، وسعيا لمزيد من المكتسبات في ضوء عمل الحكومة وخاصة فيما يتعلق بحماية الأمن القومي وتحقيق سياسية مصر الخارجية.

وأشار إلى أن خدمة المواطنين والعمل القنصلي في مقدمات عمل الوزارة، حيث تحرص الوزارة على الشق الخدمي والتواصل مباشر مع مصالح المواطنين في الداخل والخارج بشكل يتناسب مع حجم ومكانة المصريين.
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