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أخبار العالم

أردوغان يشل سوريا.. إرهابيو الرئيس التركي يسرقون السكك الحديدية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:52 ص
أردوغان
أردوغان
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محمود نوفل
كشفت وزارة النقل السورية عن قيام  المجموعات الإرهابية المدعومة من النظام التركي على تفكيك وسرقة وتخريب جسر " بداما " للسكك الحديدية السورية ، والواصل بين بلدتي بداما والزعينية المحاذية للطريق الدولي M4 على محور حلب اللاذقية بطول 245 م. وارتفاع 18 مترا. 

وذكرت الوزارة السورية ان الجسر يتكون  من 8 فتحات منها 2 بيتونية بطول 16,5 م. و 6 معدنية بطول 34 مترا لكل منها.

وأفادت الوزارة بإنه تم نقل المسروقات إلى ورش الجماعات الإرهابية  ومعاملها حيث تم استخراج كميات كبيرة من الحديد المستخدم في بناء الجسر إضافةً إلى حديد السكة الحديدية كاملًا . 

وأكدت وزارة النقل السورية إن هذا العمل التخريبي الذي تنتهجه هذه الجماعات بأوامر ودعم معلن من النظام التركي وحلفائه ماهو إلا انتهاك عدواني سافر يضاف لسلسة الجرائم والتخريب الممنهج الذي تمارسه بحق ممتلكاتنا ومقدراتنا ، وتأخيرٌ لإعادة الإعمار ، وزيادة في تضييق الخناق والحصار على الشعب السوري .
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