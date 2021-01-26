آداب عين شمس تكشف موعد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول

قالت حنان كامل وكيل شئؤن كلية الآداب بجامعة عين شمس، إنه وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات تصدر الكلية جدول الاختبارات في خلال أيام على أن تبدأ الاختبارات بعد 20 فبراير من هذا العام.











أوضحت "كامل" خلال تصريحاتها لـ موقع صدى البلد أن الكلية تنتهي من إعداد جداول الاختبارات الأسبوع المقبل، على أن يتم إعلانها عبر الصفحة الرسمية للكلية علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد موافقة المجلس الأعلى على النشر.





وشددت وكيل شئؤن الكلية للتعلم والطلاب على اتخاذ كل التدابير الوقائية للحفاظ على الطلاب ضد انتشار عدوى فيروس كورونا، مؤكدة أهمية الحفاظ على التباعد الإجتماعى بين الطلاب أثناء تواجدهم داخل لجان الاختبارات.





ونوهت الى استخدام اختبارات "البابل شيت" تسهيلًا على الطلاب أداء الاختبارات وعلى المصححين من خلال الاعتماد على التصحيح الإلكتروني.





واستطردت، أن إدارة الكلية قسمت الطلاب إلى مجموعات لأداء الاختبارات كما كان الأمر أثناء أداء اختبارات الفرق النهائية بالعام الماضي.

