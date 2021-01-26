محافظة الإسكندرية تعدم 9 أطنان تامول بمدفن الناصرية للمخلفات الخطرة

قامت إدارة المخلفات الخطرة بمدفن الناصرية برئاسة محمد عبد الله، بإعدام ٩ أطنان من مخدر التامول بمركز الناصرية للمخالفات الخطرة التابع لمحافظة الإسكندرية بشكل آمن.

وقال المحافظ إن أمن وسلامة المواطنين هو هدفنا الأول وسوف نحارب كل ما يهدد أمن وأمان أبنائنا وسوف نتصدى بكل قوة لكل من تسول له نفسه التلاعب بصحة وأمن المواطن، لافتا إلى أنه بمجرد ورود ضبطية من ميناء الإسكندرية بوجود حاوية تشتمل على هذا الكم الهائل من السموم القاتلة والمهددة لحياة شبابنا، قامت جميع أجهزة المحافظة بشكل فوري وعاجل باعدام هذه السموم حفاظا على أمن و سلامة أبنائنا.محافظة الإسكندرية تعدم ٩ طن من مخدر التامول بمدفن الناصرية للمخلفات الخطرة.

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وأشار الشريف إلى أن المحافظة قامت بتجهيز مركز الناصرية للمخالفات الخطرة ليكون المركز الوحيد المعتمد على مستوى الجمهورية لاعدام المخلفات الخطرة، فهو مجهز بشكل كامل وآمن لاعدام هذا النوع من المخلفات.



وأشرفت إدارة المخلفات الخطرة المسئولة عن مدفن الناصرية ووكيل النائب العام وممثل من هيئة ميناء الإسكندرية، وشرطة ميناء الإسكندرية والإدارة المركزية لتفتيش الصيادلة وممثل من مصلحة الجمارك، على عملية اعدام ٩ طن من مخدر التامول؛ منذ الساعة ١٢ من ظهرا وحتى الساعة ٢ صباحا حتى الانتهاء تماما من إعدام كامل الكمية ، ويأتي هذا في إطار حرص محافظة الإسكندرية على سلامة و أمن المواطن، ولعدم نشر السموم التى تعرض حياة المواطنين وامنهم للخطر.

يأتي هذا تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة توفير بيئة صحية و آمنة للمواطنين.



وقد ألغى المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، أمس الاثنين، برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تخصيص ٢٠ فدان بمنطقة الكينج مريوط لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بقطاع الكهرباء بالإسكندرية والذي كانت مخصصة منذ عام ١٩٨٨ لإقامة مباني ونشاط سكني عليها ولكنه لم يتم استغلالها لاقامة النشاط السكني عليها مدار ٣٢ عام كاملة.

وأكد الشريف أنه سيتم إلغاء تخصيص أي قطعة أرض لأي جهة إذا لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل والذي تم تخصيصها لأجله، لافتا إلى أهمية تعظيم موارد المحافظة واستغلها بالشكل الذي يعود بالنفع عليها، مشددا على جميع الجهات بضرورة الالتزام بالاشتراطات التخصصية التي تم على أساسها تخصيص الأراضي لهم وعلى رأس تلك الاشتراطات هو الالتزام بمدة زمنية محددة لاقامة أي نشاط على الأراضي.



وأكد أن عدم الالتزام بتلك الاشتراطات يعتبر إهدار للمال العام، فإن أي قطعة أرض بالمحافظة يمكن استغلالها لاقامة مشروعات استثمارية تعود بالنفع على المحافظة.



جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي الذي تمت خلالها مناقشة أهم القضايا التى تهم المواطن السكندري. بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.