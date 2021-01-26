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اقتصاد

فؤاد والشيخ يبحثان تعديل الهيكل التنظيمي لجهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:58 ص
جهاز التنظيم والإدارة
جهاز التنظيم والإدارة
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آية الجارحى
استقبل الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لمناقشة تعديل الهيكل التنظيمي لجهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وأوضحت الوزيرة، أن تعديل الهيكل التنظيمي للجهازين يأتي في ضوء إصدار قانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، والذي يعمل على تحديد الأدوار والمسئوليات بوضوح بين كافة الفاعلين فى المنظومة بأنواعها المختلفة، حيث تقوم وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بدور المخطط والمنظم والمراقب للمنظومة، ومنح التراخيص للعاملين في منظومة المخلفات من أفراد ومؤسسات، بالإضافة إلى توفير الأدلة الإرشادية وتطوير الاستراتيجيات، وتحديد الأسعار وتنظيم السوق.

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ومن جانبه، أكد الدكتور صالح الشيخ ، أنه عند تعديل هيكل الجهازين سيتم مراعاة ما نص عليه قانون إدارة المخلفات وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 والخاص باستحداث بعض التقسيمات التنظيمية فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة وهي التخطيط الاستراتيجى والسياسات، التقييم والمتابعة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، ونظم المعلومات والتحول الرقمي.

حضر الاجتماع كل من المستشار محمد العابد المستشار القانوني للجهاز ونسرين حبيش رئيس الإدارة المركزية للتنظيم، ومن وزارة البيئة الدكتور إيهاب طارق المستشار القانوني للوزيرة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
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