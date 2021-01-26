غدًا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي قرية الشيخ مسعود بمركز العدوة

تنظم مديرية الصحة بالمنيا قافلة طبية علاجية في قرية الشيخ مسعود بمركز العدوة، وتستمر على مدار يومين بدءا من غد الأربعاء، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.





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وفي سياق متصل أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه بدأت اليوم الاجراءات الخاصة بنقل تبعية مستشفي ملوي العام بعد تطويرها إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك تنفيذا لقرار رئاسة مجلس الوزراء بنقل تبعية بعض المستشفيات، التابعة لمديريات الشئون الصحية بعدد من المحافظات إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان.





وأضاف المحافظ أنه تم انهاء الإجراءات الخاصة بنقل تبعية مستشفي سمالوط المركزي، وسيتم خلال الفترة المقبلة إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل تبعية مستشفي ديرمواس المركزي بعد تطويرها، ليصبح لدي المحافظة 3 مستشفيات تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان.





من جانبه أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن اللجنة المنوط بها الاستلام، أنهت اليوم محضر الاستلام لمستشفى ملوي العام، تمهيدًا لنقل تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، مؤكداَ انه يعد نظام اداري متميز، وسيساهم في تقديم الخدمات الطبية علي أعلي مستوي، وانهاء قوائم الانتظار، وتقديم منظومة صحية متكاملة من خلال الاستعانة بأكفأ العناصر الطبية ودعمها بكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية.





ووجه المحافظ نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد، بالتنسيق مع منطقة شمال الصعيد لمكافحة المخدرات بالمنيا لضبط مركزين غير مرخصين لعلاج الإدمان، بحي جنوب المدينة.





وقاد نائب محافظ المنيا، حملة مكبرة لضبط المركزين المخالفين، حيث رافقه خلال الحملة العقيد طارق سليم رئيس المنطقة والمقدم محمد فاروق وكيل المنطقة والرائد نزار الواعر معاون مباحث مركز المنيا و الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتور محمد عارف مدير إدارة التفتيش الصيدلي ، حيث تم إلقاء القبض على مديري المركزين وتم التحفظ علي 34 مريض داخل المركزين يتلقون العلاج على يد عاملين غير مؤهلين لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لمرضى الإدمان، مما يخالف تعليمات وإرشادات وزارة الصحة، بالإضافة لعدم وجود أطباء متخصصين وأطقم تمريض على كفاءة للتعامل مع حالات مرضي الإدمان، إلى جانب عدم وجود أخصائيين نفسيين واجتماعيين.





وأكد نائب محافظ المنيا، ان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أصدر توجيهاته لتحويل المرضي الي مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمنيا الجديدة لإجراء الفحوصات الطبية تمهيدًا لنقلهم إلي مركز العزيمة لتأهيل المتعافين من الإدمان بسمالوط، وذلك حرصا على سلامتهم وصحتهم للخروج من هذه الازمة، مؤكدا ان الأجهزة التنفيذية تعمل على تقديم يد العون والمساندة لأبنائها.



