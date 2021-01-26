انتحار أم قتل.. مصرع ممثلة شهيرة فى ظروف غامضة

كشف صحيفة نيويورك تايمز عن رحيل الممثلة الكورية سونج يو جونج في مدينة سيول بكوريا الجنوبية عن عمر ناهز 26 عاما.





وقالت الصحيفة إن سبب الوفاة غير معلوم حتى الآن ولم يتم الكشف عن ملابسات العثور على جثتها.





وذكرت بعض الصحف الكورية أن هناك لعزا كبيرا وراء رحيل الممثلة الشابة خاصة أن هناك عددا كبيرا من الوفيات فى الفترة الاخيرة والتى سجلت بالانتحار وهو أمر واردا فى رحيل الممثلة الكورية أيضا.





وقالت وكالة Sublime Artist التابعة إليها الممثلة الراحلة، نبأ وفاتها دون تحديد أو ذكر سبب الوفاة الغامض، كما أن الجنازة أُقيمت بهدوء، نزولًا عند رغبة أسرتها.



