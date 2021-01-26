شاهد.. طالب بجامعة عين شمس ينشر بحثا فى مجلة دولية





وأضاف محمد عبد الفتاح، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن التخلص من تلك البكتيريا يتطلب إعطائها مضاد لها حتى يتم القضاء عليها، مشيرا إلى أن هذه البكتيريا تدافع عن نفسها ضد المضادات من خلال أنظمة دفاعية، وهو ما ترتب عليه عمل البحث.





وتابع أن الأنظمة الدفاعية بهذه البكتيريا تجعلها تتكيف فى العيش مع الظروف الصعبة، منوهًا إلى أن البحث ساعد فى اكتشاف تلك الأنظمة الدفاعية، مؤكدا أن هدف النظام الدفاعي لها من خلال البحث هو تعايش البكتيريا مع الظروف الصعبه الغير طبيعية، ونحن الآن نعمل على اكتشاف أدوية تتعامل مع هذه الأنظمة الدفاعية.

قال محمد عبد الفتاح، طالب بجامعة عين شمس، إنه شارك فى عمل بحثى مع مجموعة بحثية من مدينة زويل حول نوع من البكتيريا التى تسبب التهاب بالأمعاء أو المعدة.