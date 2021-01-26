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محافظات

للتصدي للغش التجاري والممارسات الاحتكارية.. استمرار الحملات على الصيدليات ومخازن الأدوية بأسيوط

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:12 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مواصلة العمل وشن الحملات على الأسواق والتصدي بحزم لكل محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين أو المتاجرة بصحتهم، مشيرا إلى ضرورة التنسيق بين كل الأجهزة المعنية كمديريات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والتفتيش الصيدلي بالمحافظة.

ونوه محافظ أسيوط إلى أهمية المتابعة الدورية والمستمرة للقطاع الصحي والصيدليات ومخازن الأدوية وذلك لإحكام السيطرة علي بيع الأدوية والمستلزمات الطبية وتداولها وضمان توافرها للمواطنين ومنع الممارسات الاحتكارية والغش التجاري ومحاربة السوق السوداء والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة بها على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

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وأوضح محافظ أسيوط أن المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة قد ترأس حملة تفتيشية على الصيدليات ومخازن الأدوية ومكاتب المستلزمات الطبية بحي شرق وحي غرب أسيوط بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي وفريق من مفتشي الصيادلة بأسيوط ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الصحة وإدارة المتابعة بالمحافظة وذلك في إطار المتابعة الميدانية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بإحكام الرقابة على الأسواق في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا مضيفًا أن الحملة أسفرت عن تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحريز المضبوطات تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

يذكر أن محافظة أسيوط تستقبل شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ والتعامل الفوري معها على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ فضلًا عن استقبال جهاز حماية المستهلك للبلاغات علي الخط الساخن 19588 أو رقم التليفون 0882129330 Google Play للهواتف الذكية وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.
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