سقطت على المسرح ونسيت الكلمات.. حكاية مواقف محرجة فى تاريخ أم كلثوم

واحدة من أشهر المطربات في مصر والوطن العربي، تميزت بصوت قوي، وقدرات خاصة على الغناء، وأداء رائع إلى جانب مواهب أخرى مثل الإلقاء الإبداعي والفكري المنشود، وهو ما جعل لها شعبية وجماهيرية كبيرة في العالم، إنها فاطمة أو أم كلثوم، أو ثومة، أو سيدة الغناء العربى، كما لقبت من محبيها ومستمعيها آنذاك.









ولدت فاطمة لأسرة متواضعة في قرية ريفية تسمى طماي الزهايرة، في مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، وكان والدها الشيخ إبراهيم إماما ومؤذنا لمسجد في القرية، ووالدتها فاطمة المليجي تعمل كربة منزل، وكانت حالة الدخل المادي للأسرة منخفضة، حيث إن المصدر الرئيس للدخل هو أبيها الذي يعمل كمُنشد في حفلات الزواج للقرية وتعلمت الغناء من والدها في سن صغيرة، فبرزت موهبتها المميزة، وعلمها أيضًا تلاوة القرآن، وذكرت أنها حفظته عن ظهر قلب، وفى مرة سمعت أباها يُعلم أخيها خالد الغناء، حيث كان يصطحبه ليغني معه في الاحتفالات، فعندما سمع ما تعلمته انبهر من قوة نبرتها، فطلب منها أن تنضم معه لدروس الغناء، وبدأت الغناء بسن الثانية عشر وذلك بعدما كان يصطحبها والدها إلى الحفلات لتغني معه وكانت تغني وهي تلبس العقال وملابس الأولاد.









وبدأ صيت أم كلثوم يذيع منذ صغرها، وغنت في حفلات كبار القوم، وبدأ محمد القصبجي في إعداد أم كلثوم فنيا ومعنويا مشكلًا لها فرقتها الخاصة، كما غنت أم كلثوم (على بلد المحبوب وديني) من ألحان ملحن شاب رياض السنباطي، وقد ظل السنباطي يلحن لأم كلثوم ما يقرب من 40 عاما، ويكاد يكون هو ملحنها الوحيد في فترة الخمسينات.









وكان لها العديد من المواقف على المسرح وكان أكثرها انتشارًا مقطع لنسيانها أغنية "انت عمرى" على المسرح، وذلك في إحدى حفلاتها بتونس كادت أم كلثوم أن تنسى كلمات الأغنية إلا أن عازف الناي "سيد سالم" قام بتلقينها الكلمات.









وفى حفلة أخرى، سقطت سيدة الغناء العربى على المسرح، خلال إحيائها حفلا غنائيا بفرنسا، وذلك بعد إصرار أحد المعجبين على تقبيل قدميها.



