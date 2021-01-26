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أخبار العالم

الإمارات: الالتزام والوعي وتبني العلم سبيلنا لتجنب تداعيات كورونا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:15 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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أمينة الدسوقي
ثمن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإمارتي، جهود فريق عمل الوزارة في مواجهة جائحة فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد - 19"، مؤكدا أن الالتزام والوعي والتضافر وتبني العلم هو السبيل لتجنب تداعيات الجائحة الصحية.

جاء ذلك خلال استضافة سموه لنخبة من موظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي "الجنود المجهولين" في جلسة عبر تقنية الاتصال المرئي "عن بعد" وذلك تقديرا لجهودهم القيمة خلال جائحة "كوفيد - 19". 

وعبر وزير الخارجية الإمارتي وفقا لما نشرته صحيفة الخليج عن بالغ اعتزازه وامتنانه الكبير لجهودهم وحماسهم على مدار العام الماضي، وقال : "إن كل فرد منكم وأسرته يستحقون من البلاد الشكر والامتنان". مضيفا أن "جميعكم ضحى بوقته وجهده وصحته وتفانى في خدمة البلاد، وخدمة المواطن والمقيم، وتجسيد معنى الإمارات العربية المتحدة".

وقال عبدالله بن زايد آل نهيان: " لولا وجود زملاء مثلكم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي وزملائكم في المؤسسات الأخرى، سواء مواطنين أو مقيمين موظفين ومتطوعين، إضافة إلى توافر البنية اللازمة في الدولة التي لا نعني بها الخدمات فحسب وإنما "الإنسان"، كان يمكن أن نكون في وضع صعب.. فجميعكم التزم بالحذر واستمع لصوت العلم".

وأكد وزير الخارجية قائلا: "أننا لا نستطيع تجنب تداعيات جائحة صحية إلا من خلال الوعي والتضافر وتبني العلم.. قد تكون خدماتكم مرتبطة بخدمة مؤسسة أو أفراد أو أشخاص خارج أو داخل الدولة وتسهيل مهمات المؤسسات الوطنية أو البعثات الخارجية.. إلا أن خدمتكم الأكبر في الحقيقة هي إبراز معادن صالحة طيبة نفتخر بها".

وجمعت الجلسة أكثر من 40 موظفا من مختلف إدارات وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الذين تفانوا في أداء واجبهم وتغلبوا على كافة التحديات التي واجهتهم ولبوا نداء الواجب تجاه وطنهم منذ بداية الجائحة وحتى اليوم.
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