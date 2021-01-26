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أخبار العالم

لرفضهم تدابير كورونا.. القبض على 10 أشخاص في إسرائيل

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:15 م
تظاهرات ليهود متشددين
تظاهرات ليهود متشددين محتجين على تدابير كورونا
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سمر صالح
أعلنت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء أنه تم منذ الليلة الماضية اعتقال عشرة مشتبه بهم في القدس لصلتهم بأعمال شغب قام بها يهود متشددون احتجاجا على تدابير الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" فقد شارك المئات من اليهود المتشددين في أعمال الشغب التي وقعت في القدس احتجاجا على تطبيق قيود الإغلاق. 

وشملت أعمال الشغب حرق صناديق قمامة وإلقاء حجارة على قوات الشرطة والمارة، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية للطرق بالإضافة إلى مركبة تابعة للشرطة وسيارة إطفاء.

وأصيب ضابط شرطة وصحفي خلال أعمال الشغب وتلقيا العلاج في الموقع. وألقت الشرطة القبض على المشتبه بهم لاستجوابهم.

وتشهد أوساط اليهود المتشددين أعلى معدلات إصابة بفيروس كورونا في إسرائيل.

وتتزايد حالة الغضب في إسرائيل إزاء انتهاكات المتشددين لتدابير الإغلاق.
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