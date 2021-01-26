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فن

من أمام البحر.. شاهد أحدث ظهور لتامر هجرس عبر إنستجرام

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:22 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان تامر هجرس، عدة صور جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر تامر هجرس فى الصورة من أمام البحر ، ما أثار إعجاب متابعيه عبر إنستجرام.

يذكر أن الفنان تامر هجرس شارك في دراما 2019 بمسلسل "بدل الحدوتة 3" أمام الفنانة دنيا سمير غانم.

وينتظر تامر هجرس عرض فيلمه الجديد "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري ويشارك في بطولته إلى جانب هيفاء وهبي كل من أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، والفيلم يعيد هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب 6 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح".
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