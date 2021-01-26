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الكرملين: تمديد اتفاقية ستارت للأسلحة النووية يصب فى صالح الجميع

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:19 م
الكرملين
الكرملين
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ياسمين القصاص
عرضت فضائية إكسترا نيوز، خبرا عاجلا يفيد بأن الكرملين صرح بـ  تمديد اتفاقية ستارت للأسلحة النووية يصب فى صالح الجميع.
وأعربت الرئاسة الروسية، عن ترحيبها الكبير برغبة الولايات المتحدة الامريكية في تمديد معاهدة "ستارت 3 " الخاصة بتقليص الأسلحة الهجومية.

وأكد الكرملين ، أنه لا يزال ملتزما بتمديد معاهدة ستارت الجديدة للحد من الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة، وأنه سيرحب بالجهود التي وعدت بها الإدارة الأمريكية القادمة للرئيس المنتخب جو بايدن للتوصل إلى اتفاق.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الكرملين يرحب بإبداء الولايات المتحدة للإرادة السياسية، بشأن تمديد معاهدة تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3".

ووصف بيسكوف هذه المعاهدة، بحجر الأساس من وجهة نظر الاستقرار الاستراتيجي العالمي والأمن الدولي.

وأضاف بيسكوف: "كما تعرفون، تدعو روسيا والرئيس الروسي، باستمرار إلى الحفاظ على هذه الوثيقة فائقة الأهمية للاستقرار الاستراتيجي والأمن في العالم".

وتابع بيسكوف القول: "لذلك، إذا ثبت بالفعل ظهور الإرادة السياسية لدى زملائنا الأمريكيين، في المحافظة على هذه الوثيقة من خلال تمديدها الأولي، فلن يكون ذلك، إلا موضع ترحيب".

وتحد اتفاقية ستارت الجديدة (معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية) ، التي تم توقيعها في 2010 وتنتهي في فبراير، من عدد الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية والصواريخ وقاذفات القنابل التي يمكن لروسيا والولايات المتحدة نشرها.
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